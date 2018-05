[email protected]

Rodrigo Ocampo, representante de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, asegura que aunque no ganen la Presidencia van a impulsar la iniciativa para mocharle la mano a los funcionarios corruptos, porque tiene que haber penas a las que le teman los delincuentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que no están en primer lugar, pero hay posibilidades de darle la vuelta y remontar.

Afirma que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón El Bronco ya empieza a tener el arrastre que tuvo en 2015 y vuelve a ser el rockstar que fue al ganar la gubernatura de Nuevo León.

¿Cómo se han sentido en esta contienda a la que le entraron tarde a la competencia?

—Bien, a pesar de que el inicio fue un tanto turbulento, eso sirvió además para que la gente viera de que hubo la intención de dejar fuera de la contienda a El Bronco, y eso se explica porque es el verdadero antisistema, el único que está incomodando a los partidos políticos y al sistema.

¿La figura de independiente no ha dado mucho resultado por financiamientos y pocos spots?

—A Margarita [Zavala Gómez del Campo] hay que reconocerle que se atrevió, juntó sus firmas y logró la candidatura, pero creo que no calculó todas estas dificultades, tenemos un spot cada tercer día, nosotros ya sabíamos que esas eran las reglas del juego y no nos sorprendió, bajo esas reglas del juego hemos estado jugando. Conocemos la adversidad de ser independiente, la figura no ha dado muy buenos resultados y a pesar de la adversidad, estamos avanzando para generar esa sorpresa que se dio en Nuevo León.

No vemos ese arrastre que tuvo en 2015 El Bronco, ¿Qué pasó?

—El escenario no es tan distinto, al final la circunstancia permanece, en 2015 en el estado de Nuevo León había un sistema de partidos podrido y caduco, y es exactamente la misma condición que tenemos pero a nivel nacional. Después del segundo debate ya se bajan de los coches, en pleno Reforma, a tomarse la selfie, la propuesta de mochar manos se lo gritan: “¡móchales la mano!”, porque les gusta y saben que se necesita que exista una figura que ponga un alto a la corrupción.

¿Pero sería efectiva?

—Necesitamos penas ejemplares que ayuden a eliminar este problema que tanto daño le está haciendo al país y ese arrastre que se vio en 2015 ya está despertando y está reiniciando, estamos yendo a diferentes ciudades y, de verdad, “ya volvió a ser el rockstar que era Jaime Rodríguez Calderón después de ganar elección”.

¿Cómo le va en esos encuentros con los votantes?

—Yo creo que una de cada 100 personas con las que interactúa le dice algún comentario con la finalidad de incomodar, pero al final sabe que así es la política, que no todo mundo simpatiza contigo, o que simpatizan con otro candidato y por eso tratan de generarte incomodidades y él lo sabe manejar muy bien, jamás se ha salido de control, es más, hasta le dijeron que si era El Bronco de las canciones y él sabe cómo es el pueblo de México.

¿El equipo de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco tiene sueldo por su trabajo?

—Nadie tiene sueldo, nadie. Estamos percibiendo sueldo en la campaña, por eso es un equipo pequeño, lo hacemos de voluntad.

¿Son reales las encuestas que los tienen en menos de 5% y sí hay reales posibilidades de ganar?

—Por supuesto que no estamos en primer lugar, sería muy pretencioso decirlo así, nuestras mediciones son muy distintas, procuramos mantenerlas de manera interna porque si no te conviertes en puntero y comienzan a pegarte.

Muchas encuestas son ficticias, no van a la calle y se inventan el resultado, y especulan como si fuera el mercado de valores. Ahorita no están midiendo a la mitad de las personas que van a ir a votar y ese es el tipo de personas que ven a El Bronco y dicen: “Hasta que alguien pone en su lugar a López-Dóriga”, “hasta que alguien llega a un debate con una actitud diferente, no a generar conflicto, ni encono”, y esas son las personas que van a salir a votar y que hoy ninguna encuesta las mide y que van a votar por Jaime Rodríguez.

No queremos estar en primer lugar porque todos te golpean, como se agarran de piñata a Andrés Manuel López Obrador y sus voceros. Sí es posible darle la vuelta a la elección y sí es posible remontar.

¿Estarían pensando ampliar el mochar manos para otros delitos como secuestro y homicidio?

— Sí, creo que hay que revisar de qué manera podemos disminuir los niveles de violencia y de qué manera el delincuente puede tenerle un poco de miedo a la autoridad.

¿Si no gana El Bronco se moriría esta iniciativa de mochar la mano a los corruptos?

—La vamos a empujar hasta donde se pueda, ésta y otras propuestas. Si no ganara El Bronco él seguiría siendo gobernador y sería irresponsable sentarse en la silla de gobernador y que si ya se atrevió a dejar la comodidad de ser gobernador de uno de los estados más importantes, sería una irresponsabilidad que regresara a gobernar y dejara que todo el país se siguiera incendiando como se está incendiando por décadas.