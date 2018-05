Durango, Durango.- El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodriguez El Bronco, aseguró que el INE asoló se la pasa jode y jode su candidatura, por lo que este lunes presentará una demanda en contra de la autoridad electoral.

“Vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad. El INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos; la ley dice que una empresa no puede donar a la campaña, quienes aportaron fueron los dueños, eso no es triangular”.

La Comisión de fiscalización del INE abrió una investigación contra Rodriguez Calderón sobre el origen de 17.3 millones de pesos que tuvo de aportaciones privadas y determinó que al menos recibió 4.6 millones de pesos de empresas mercantiles a través de 19 personas físicas, además sus auxiliares fueron pagados por empresas mercantiles para que juntaran las firmas de su campaña.

Al respecto, “El Bronco” reconoció que si apoyaron a ciertos gestores, pero les pagó con su propio dinero. “Y les podemos pagar, punto, ¿por qué no?”.

Sobre su visita a Durango dijo que el estado está sumido en la pobreza.

En el Rancho de John Wayne, El Bronco le regaló al dueño del rancho un caballo El azul, para que lo rente de semental y se ayude a levantar su negocio.



ahc