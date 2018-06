ACTOPAN, HIDALGO.- Esteban Moctezuma Barragán, presidente de la fundación Azteca e integrante del posible Gabinete que adelantó Andrés Manuel López Obrador aseguró que la disidencia magisterial tiene una libertad que da el sindicalismo en México.

Nombrado por López Obrador como posible secretario de Educación, en caso de que gane las elecciones, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Ernesto Zedillo dijo en entrevista a medios que los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrían que resolverse con diálogo.

“La disidencia magisterial tiene una libertad que da el sindicalismo en México y las autoridades locales son las responsables de hacer esto, si no afecta la educación”

“Tendríamos una política de un trabajo basado en el diálogo, para que no sucedan estas cosas, cuando hay cerrazón, pasan estas cosas, pero obviamente la prioridad son los niños, siempre buscaríamos proteger el derecho de los niños”, aclaró.

Tras un mitin en Actopan, Hidalgo, Moctezuma Barragán expresó que en el caso de la reforma educativa hay muchas cosas que están pendientes, “ni siquiera van a poder echarse atrás porque no existen“.

“Hay muchos planes, programas, que están expuestos, pero no están desarrollados. Lo que se va a hacer es no tener nunca más una política educativa que no considere al maestro”, dijo.