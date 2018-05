Los representantes de PAN, PT y Morena demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) informar a los ciudadanos que su voto emitido desde el exterior está garantizado y deslindar responsabilidades sobre el error en más de 100 mil sobres-voto que serán enviados de vuelta a México por los connacionales que sufraguen desde el exterior, y en los que se colocó una dirección errónea o nombres de funcionarios del Instituto como receptores.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que no hay posibilidad de que los votos no lleguen a la Bodega del Instituto, ubicada en Avenida Tláhuac 5502, pues desde su llegada al Aeropuerto se concentran, para su traslado bajo vigilancia del Ejército Mexicano, los partidos demandaron más garantías e información a los connacionales.

La prueba de que no hay posibilidad de que se extravíen los votos, es que ya se han recibido 6 mil 200 votos de connacionales que viven fuera del país, informó el INE.

Hoy el Consejo General del INE recibió el informe sobre la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), que concluyó que serán en 181 mil 256 potenciales votantes desde 120 países, poco más de 84 % de Estados Unidos seguido por Canadá, Reino Unido, Francia y España.

El consejero presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), Enrique Andrade, aseguró que “no existe el riesgo que algún sobre voto vaya a parar a alguna dirección en Tláhuac que no sea la bodega del INE” pero pidió que la dirección ejecutiva del RFE rinda un informe sobre las investigaciones.

El viernes el RFE informó que por un “error humano” en algunos sobres votos se puso la dirección Tláhuac 8992 en vez de 5502, o se puso el nombre de Alejandro Sosa o María de la Paz Lara –ambos funcionarios del INE- como receptores del paquete.

“Siempre hay margen de falibilidad” pero estos errores no ponen en riesgo la certeza, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien advirtió que a 33 días de que concluyan las campañas no hay que “exagerar” ni incurrir en “estridencias”.

“No nos dejemos llevar por este fake news” pues el error “se está investigando “, dijo.

Pedro Vázquez, del PT pidió atender las preocupaciones y no descalificarlas y el representante del PAN, Eduardo Aguilar, exigió no minimizar el asunto, pues el yerro afectó a más del 60 % de los 181 mil sobres votos enviados al exterior.

“Me preocupa –dijo Aguilar, del PAN–que digan que no hay riesgo, que no hay problema, que no pasa nada, que al final se concentra en la bodega…el error es sumamente grave” y –demandó- debe investigarse porqué se emitió una guía errónea “¿por qué se pone el nombre de receptor y domicilio si al final es una farsa?”.

Dijo que son 71 mil los paquetes con error en el nombre –se pusieron los nombres de Alejandro Sosa como receptor y María de la Paz Lara, ambos funcionarios del INE—y en 44 mil casos hubo un error en el domicilio, Tláhuac 8992 en vez de Avenida Tláhuac 5502”.

Se trata de errores en más de 100 mil sobres de 181 mil, es decir más del 60 % -agregó Aguilar, quien pidió se les envíe una notificación y que les diga hubo un error en la guía pero su voto será tomado en cuenta.

El representante de Morena, Horacio Duarte, pidió por ejemplo medidas de seguimiento del status del sobre-voto, si ya llegó a México, está en bodega del Aeropuerto o ya en la del INE. Pidió a consejero presidente emitir un mensaje institucional para clarificar todo a los connacionales.

El consejero Ciro Murayama indicó que en todos los sobres con error, de nombre o dirección, en aparece el logotipo del INE y la “INE guía de regreso” por lo que no hay riesgo.

Reportó que ya se han recibido en México 6 mil 200 votos y “no hay una camioneta de UPS dando vueltas por Tláhuac a ver a dónde llega…no hay posibilidad de extravío, no se van a nortear, hay un sólo destino”.

El consejero Jaime Rivera expuso que la muestra de eso es que la empresa de paquetería contratada, UPS, envió una carta en la que se ratifica que cuando llegan los sobres-voto al Aeropuerto, se resguardan en una bodega en el Aeropuerto y de ahí son trasladados con resguardo militar a la Bodega del INE en Avenida Tláhuac.