Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente a la jefatura de Gobierno capitalina, afirmó que de ganar las próximas elecciones defenderá “con todo” su triunfo, pero si pierde, lo cual, advirtió, “no sucederá”, aceptará los resultados.

“Lo más importante para mí es la legitimidad, sí hay que tener, sin duda, los votos, pero jamás estaría en un lugar donde no esté garantizada la voluntad de los ciudadanos. Por eso para mí es tan importante defenderla, en cualquier sentido, la voy a defender, si es mía, la voy a defender con todo lo que esté a mi alcance y si no lo es, sabré aceptarlo”, dijo.

Al acudir a un foro en EL UNIVERSAL, la abanderada del Frente se mostró segura de salir victoriosa el próximo 1 de julio e incluso prefirió no dar una opción “B” a su futuro político en caso de perder.

“Vengo de la aviación y ahora recuerdo un tema que ahí se aprende desde siempre: cuando estás en estas condiciones de emergencia, uno lo que dice siempre es que en el poco, pero probable caso de que algo suceda, le dices a la gente que estás preparada para muchas cosas. Eso no va a suceder”, enfatizó.

Se perfila para ganar. Barrales Magdaleno aseguró que de acuerdo con sus propias encuestas, está a cuatro puntos de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, tendencia de la cual, afirmó, Morena está enterado, por eso “están nerviosos”.

Señaló que antes de cantar victoria deberían tener claro que Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador, “aunque ella haga todo parecer que sí es Andrés Manuel, no lo es, y para bien o para mal, y eso la gente lo sabe. Es real que hay una distancia corta entre mi candidatura y la de la candidata de Morena y eso a mí me da la convicción de que tenemos todo, hay todas las condiciones para ganar este 1 de julio”.

La candidata del Frente dijo que a lo largo de 20 años de gobierno el PRD ha cometido aciertos y desaciertos, y calificó como irresponsable el que Morena “nos quiera facturar” que todo lo malo durante ese periodo es culpa de quienes se quedaron en el sol azteca.

“Hemos sacado adelante a esta Ciudad, esta Ciudad es otra después de 20 años de gobiernos perredistas, de gobiernos de izquierda, pero también es cierto que se han cometido fallas. Yo me he comprometido a que las cosas que funcionan, las vamos a continuar, y lo que no esté dando resultados, sin dedicatorias, no se trata del gobierno de Marcelo [Ebrard], de [Miguel Ángel] Mancera, de Andrés Manuel [López Obrador], se trata de revisar acciones concretas”, señaló.

Alejandra Barrales Magdaleno prometió que en su administración la prioridad será devolverle a la Ciudad de México la etiqueta de la entidad más segura del país. Descartó que para ello esté contemplando otorgar el perdón a la delincuencia “porque sería como ponernos de rodillas ante ellos”.

Dijo que sin imposiciones ni cuotas, implementará el modelo del gobierno de coalición con militantes de los partidos que integran el Frente (PRD-PAN-MC), pero también con representantes de la sociedad civil.