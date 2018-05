[email protected]

A pesar de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó suspender la entrega de apoyos económicos en Coyoacán, la delegación continúa otorgando tarjetas a decenas de personas.

El Centro de Desarrollo Comunitario Carmen Serdán es el lugar desde donde se entregan plásticos a habitantes de bajos recursos para comprar despensa. Fuera del recinto hay mantas blancas que rezan que la entrega de apoyos sociales se hace sin fines partidistas; sin embargo, de acuerdo con testimonios, el apoyo está condicionado a votar por los candidatos del PRD.

En el patio había aproximadamente 100 personas formadas recibos de teléfono y credencial de elector en mano. En grupos de 10 ingresaban poco a poco a unos salones al fondo del edificio principal.

Hombres y mujeres salían con dos documentos: una hoja en blanco y lo que es una aparente tarjeta con el logo de la delegación Coyoacán.

“Lo que hacen es darte un número, y en tres días te dan de alta para que puedas recoger tu despensa”, relató un señor que acompañó a su hija a recoger su tarjeta, y quien pidió el anonimato.

De acuerdo con el hombre, las personas son habitantes de las colonias aledañas, principalmente de los Culhuacanes, que es donde se ubica el centro comunitario. Comenta que son personas que acuden a las calles a ofrecerles los apoyos, pero al mismo tiempo piden votos.

“Nos dicen que para que no se acaben los apoyos tenemos que votar por sus candidatos. A mí no me importa mucho ese tema de la política porque la necesidad es muy grande.

“Les piden llegar con tiempo y formarse, pero pasan rápido. Yo tengo esperando una media hora, y creo que ya van a pasar a mi hija”, explicó.

El domingo pasado el IECM implementó 41 medidas cautelares para que algunas delegaciones suspendan la entrega de programas sociales hasta después de la jornada electoral del 1 de julio, con el objetivo de no poner en riesgo la equidad en la contienda.

La suspensión temporal es para programas relativos a mejoramiento de viviendas y entrega de apoyos económicos en demarcaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Voto sin foto. Ayer el candidato al Gobierno de la Ciudad por el Partido Humanista, Marco Rascón, realizó una petición vía Change.org para que el IECM impida la toma de fotografías el 1 de julio.

La iniciativa llamada #VotoSinFoto busca combatir la compra del voto y las prácticas clientelares.

“Es a través de imágenes como los votantes demuestran su supuesto apoyo a los partidos a cambio de una dádiva económica.

“Por eso, hay que prohibir la entrada a la casilla electoral con smartphones o cámaras como ocurre en muchos otros países”, se lee en la página de internet de la plataforma.