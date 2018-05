Culiacán, Sinaloa.- El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, justificó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles al acero y aluminio, que entran en vigor el primer minuto de este viernes.

“Evidentemente el presidente Trump está protegiendo a los americanos, que es que debe hacer el presidente de México, proteger a los mexicanos. Cada país tiene que empezar a proteger a sus productores, a sus industrias y comercios, porque el problema de México es que hemos permitido inversión de todas partes”.

En conferencia de prensa, previo a un recorrido por el mercado de esta capital, El Bronco dijo que México no debe pelear con el presidente Trump sino que tiene que reformar su política económica y potenciar la industria nacional.

“Nosotros tenemos que producir para nosotros, no depender de los americanos y eso es algo que los gobiernos no han querido hacer, yo pretende hacer eso. No tenemos que pelearnos con el presidente Trump, lo que tenemos que hacer es acordar y proteger la inversión nacional”, dijo.