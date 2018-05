[email protected]

Huachinango, Pue.— Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, recordó que como a la ex lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, él también fue perseguido por la justicia hace 20 años por 11 delitos y una orden de aprehensión.

Luego de un mitin ante 2 mil personas en este municipio poblano, el abanderado de la alianza Morena, PES y PT sostuvo que siempre a los luchadores sociales se les persigue con denuncias fabricadas.

“Miren, he sido denunciado, hace 20 años aproximadamente me denunciaron en Tabasco, creo que por 11 delitos, me metieron todo el código penal con orden de aprehensión. Siempre a los luchadores sociales se les persigue, se les fabrican denuncias, a los maestros, a los dirigentes magisteriales se les ha acusado de lavar dinero”, acusó.

Calificó como algo penoso la “maniobra política” en contra de la candidata de Morena al Senado Nestora Salgado, luego de que se le reabriaron procesos judiciales en Guerrero.

“Es una maniobra político-electoral, es realmente penoso que estén queriendo descalificar a Nestora [Salgado] y a otros dirigentes con denuncias hechas por un régimen autoritario”, aseveró.

El tabasqueño, a través de cartas, pidió a organismos internacionales y a partidos de varios países acudir a México como observadores electorales para que se concentren en los comicios de Veracruz y Puebla, donde acusó presunta compra de votos y el uso de presupuesto público a favor de los candidatos de la coalición PAN, PRD y MC.

Señaló al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle de querer imponer a su esposa en el gobierno Martha Erika Alonso. También señaló al mandatario de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares de comprar votos para favorecer a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en su candidatura al gobierno.

“Voy a solicitar a quienes nos ayudan a coordinar ese esfuerzo que toda la observación internacional se concentre en Puebla y Veracruz. Quiero que vengan a [esas entidades] observadores internacionales, porque en estos estados además de otros factores, Moreno Valle quiere dejar a su esposa como gobernadora y Yunes Linares quiere dejar a su hijo de gobernador en Veracruz”, dijo.

López Obrador se comprometió a que, de llegar al gobierno, va a fortalece Pemex para extraer petróleo.

Acompañado del candidato a la gubernatura de Puebla Miguel Barbosa, el tabasqueño propuso que no habrá despidos en Pemex y la CFE.