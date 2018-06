Candidatos a la alcaldía de Cuauhtémoc participaron este domingo en el debate del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El aspirante de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Néstor Núñez López, se equivocó al mencionar que la elección se llevará acabo el próximo primero de octubre, no de julio.

Por su parte, la abanderada de Nueva Alianza, Zeltzin Sánchez Sumano, exclamó “¡Juntos Haremos Historia!”, lo que confundió a los candidatos.

Entre los aspirantes a la Cuauhtémoc asistió Humerto Lozano Avilés, de Por la Ciudad de México al Frente; Néstor Núñez de la candidatura en común Morena-PT-PES; Antonio Silva Oropeza del Partido Verde Ecologista, Sofía Trejo del Partido Humanista y Zeltzin Sánchez de Nueva Alianza.

El único candidato que no asistió al debate oficial del IECM, fue Agustín Torres Pérez, ex delegado perredista que ahora va con el PRI, ya que, según su equipo, está indispuesto por problemas de salud. Sin embargo, Antonio Silva arremetió en contra de él. “Agustín Torres no se encuentra en este lugar porque tiene cola que le pisen, tiene vergüenza y debería declinar su candidatura”.

A su vez, Zeltzin Sánchez acusó a la delegación gobernada por Morena por la compra del voto a favor de Néstor Núñez, a través de la entrega de despensas que, según ella, eran víveres que se tuvieron que entregar a damnificados tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

En cuanto a planes de gobierno, Néstor Núñez habló de su proyecto llamado #PongamosElEjemplo el cual contiene 125 propuestas que ha difundido en lo que va de su campaña. Entre ellas destacó la instalación de luminarias en la demarcación, la creación de un millon 300 mil empleos, así como trabajar en coordinación con el gobierno central de la capital para disminuir la inseguridad.

Humberto Lozano habló de combatir la inseguridad, impunidad y corrupción mediante la profesionalización de la policía además de crear comités ciudadanos y una dirección general de transparencia, así como reinsertar a la sociedad a las personas en situación de calle.

Por su parte, el candidato del Partido Verde dijo que prefiere acercarse a la ciudadanía y no sólo prometer. Sus participaciones se destacaron por acusar al abanderado de PAN-PRD-MC, por no ser “una alianza con principios ni valores” y acusó a esta coalición por ser mercenarios y chapulines. A lo que Lozano Avilés contestó que su alianza fortalece los valores y principios de cada partido para trabajar a favor de los ciudadanos.

Silva Oropeza acusó también a Néstor Núñez por seguir los lineamientos de un partido que no concuerdan con sus valores personales.

En su turno, Sofía Trejo del Humanista dijo que su gobierno va a promover una alcaldía liderada por ciudadanos y la candidata de Nueva Alianza dijo que enfocará sus propuestas a los adultos mayores y que trabajará para crear la mejor alcaldía a nivel nacional.

maf