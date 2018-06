La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Por la CDMX Al Frente, Alejandra Barrales, llamó al voto útil, incluso de los simpatizantes del PRI, para ganar la elección del próximo 1 de julio, pues reiteró que es la abanderada que tiene posibilidades de ganar.

Al término de una carrera en el Parque la Mexicana, Barrales reiteró su planteamiento de ayer de cerrar filas y crear un Frente por la Ciudad de México y aclaró que no es contra una persona sino para sacar adelante un proyecto.

“Lo que yo conozco es que cuando uno cierra filas con otros candidatos para ganar una contienda, siempre se apoya al candidato que tiene posibilidades reales para ganar, y esa candidata, en este momento sin duda soy yo, Alejandra Barrales”, expuso al decir que sería un contrasentido sumarse a la alianza que convocó Mikel Arriola, el candidato del PRI.

“Yo lo que busco es el voto útil de los simpatizantes del PRI que saben que su voto no va a incidir en el rumbo de esta ciudad si no le dan un destino útil, y el único destino útil que puede tener el voto de los priistas y de muchos que están en otros partidos, que no van a poder llegar a la competencia, al final, es con nosotros”.

En repetidas ocasiones Alejandra Barrales se ha declarado la única candidata con la posibilidad de derrotar a la candidata de “Juntemos Haremos Historia”, Claudia Sheinbaum.

Barrales corrió hoy con los presidentes del PRD local, Raúl Flores y del PAN CDMX, Mauricio Tabe, en la sexta carrera “Corredores al Frente” que se organiza cada sábado en apoyo a los candidatos frentistas y en diferentes parques públicos de la capital.

Con información de Eurídice Garavito