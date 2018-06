La aspirante a la Jefatura de Gobierno por la coalición Por la Ciudad de México Al Frente, Alejandra Barrales, afirmó que los ataques contra Ricardo Anaya no afectan su candidatura.

En entrevista, luego de participar en el Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución Política de la CDMX, Barrales Magdaleno comentó que va “muy bien” en las preferencias electorales.

“Yo he estado trabajando desde el primer día y para nosotros no ha sido sencillo, no tenemos tiempo ni de estarnos victimizando ni mucho menos. Yo ya dije, yo estoy positiva. Nosotros a pesar de muchas cosas que se han hecho en lo nacional, por Morena y por el PRI, nosotros vamos muy bien, vamos creciendo las preferencias”.

No obstante, dijo que el gobierno federal ha utilizado las instituciones, concretamente a la PGR para hacer política y eliminar a sus adversarios.

“Esto lo han dicho autoridades, incluso, en otros lugar es del mundo en donde han ratificado el uso faccioso que se está haciendo de las instituciones.

Y no solo eso, incluso se ha dicho con toda claridad, que a Ricardo Anaya lo ha puesto en desventaja en esta contienda electoral el uso faccioso que se ha hecho de las instituciones”, dijo.

En ese sentido, dijo que la supuesta intervención del gobierno federal en las elecciones, ha generando una afectación que pone al candidato presidencial en desventaja con el resto de los contendientes.

A la pregunta de si hay negociaciones para declinar a favor de un candidato, Barrales Magdaleno sostuvo que no. No obstante, la perredista volvió a hacer un llamado al voto útil.

“Que la gente en esta ciudad no desperdicia su voto. Que quienes no simpatizan o no están dentro de los partidos que estamos en el Frente, que le den utilidad a su voto y que su voto verdaderamente incida e influya en el rumbo que le demos a esta ciudad”.

La candidata por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, se reunió con el Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución Política de la CDMX, donde reiteró que de llegar a la Jefatura de Gobierno integrará grupos de trabajo para dar cauce a las leyes secundarias y herramientas que fortalezcan el andamiaje jurídico para garantizar las libertades y derechos de la Constitución capitalina.