Los cuatro candidatos a la Presidencia de la República no han realizado propuestas específicas “viables” dirigidas a los jóvenes, “ni siquiera porque son un sector importante generador de voto”, señalaron especialistas, quienes agregaron que en el actual proceso electoral no se están tomando en cuenta todos los problemas que enfrentan ese sector en materia de desempleo, falta de opciones educativas, salud y violencia, entre otros.

Ante las inminentes elecciones del 1 de julio, Christian Skoog, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), comentó que los candidatos deben señalar en sus propuestas cómo van a garantizar que un joven termine sus estudios, que tenga un trabajo, acceso a la salud y protección social. “Que lo digan explícito, eso es lo que queremos ver”.

Skoog precisó que se tiene que asegurar que los jóvenes concluyan sus estudios. Dijo que muchos adolescentes entre 15 y 17 años abandonan la escuela, a fin de que tengan mayores oportunidades y consigan empleo, y con ello ingresos para evitar que sean reclutados por el crimen organizado

“Tenemos que garantizar que terminen la escuela para que tengan mejores oportunidades, encuentren un empleo y no caigan en violencia o actividades ilícitas, porque no hay otras alternativas. Si tienen opciones vamos a bajar ese involucramiento, ellos no quieren sumarse a organizaciones criminales, pero si no hay otras oportunidades y alguien llega con una oferta atractiva, los adolescentes lo pueden considerar”, resaltó.

Nelia Tello Peón, especialista en modelos de intervención con jóvenes, aseguró que los planteamientos de los abanderados “se están quedando a nivel macroeconómico, con ciertos eslogans que han escogido para trabajar, y no están llegando a la vida cotidiana ni siquiera a ese sector que normalmente es utilizado como factor importante de voto”.

Resaltó que durante las campañas los abanderados han estado muy preocupados por criticar ciertos temas, como la corrupción y el crimen organizado, pero no han hablado de los problemas que afectan a la sociedad, no sólo a los jóvenes, en la vida cotidiana.

Señaló que ese estrato de la población se enfrenta a problemas de acceso a la educación, empleo, embarazo a temprana edad y en medio del contexto de violencia que hay en el país, al menos 30 mil jóvenes están en las filas de la delincuencia.

La experta destacó que los aspirantes presidenciales, “incluso cuando dicen: ‘Yo les voy a dar pleno empleo’, no están diciendo cómo es que se va a lograr eso, porque sí hay trabajos, pero son con salarios tan bajos que no les interesan a los jóvenes, entonces el problema no está sólo en el empleo, sino en la calidad y en la capacidad que se tenga para formarse y tener cierta movilidad social, que haya posibilidad de crecimiento”.

“El reto de la próxima administración”

Máximo Quintana Haddad, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), afirmó que “es indispensable atender cada una de las esferas en las que se desarrollan los jóvenes, y por supuesto, darles continuidad mediante políticas públicas efectivas. Los temas primordiales para las personas seguirán siendo el empleo, la educación, los servicios de salud, la alimentación y la vivienda”.

Enfatizó que “el gran reto para la próxima administración es darle continuidad a los programas exitosos, mantener las buenas prácticas de gobierno y dar una mayor oferta programática. Por ejemplo, seguir avanzando en la creación de empleo con el programa Empleo Joven o Crédito Joven, darle continuidad a los resultados obtenidos con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo o con la Compaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo”.

Promesas “al vapor”

Fernando López Cortés, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró que en la actualidad el panorama para ese sector referido en el país es muy complejo, porque enfrenta diversas problemáticas, pero no es tomado en cuenta en las agendas de los aspirantes que buscan llegar a Los Pinos.

“El problema es que en este proceso electoral todos los candidatos están prometiendo cosas al vapor y no hay una preocupación particular por los jóvenes. No hay propuestas específicas viables, que se diga cómo se va a hacer, de dónde van a salir los recursos, cuánto tiempo se les va a asignar determinado apoyo”, afirmó

Para él, los aspirantes presidenciales están enviando sólo promesas a un sector de jóvenes que se mantiene informado a través de las redes sociales, “que se puede enterar de lo que dicen para que se convierta en un voto, pero los demás los están haciendo a un lado”.

Sin oportunidad educativa y de empleo

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México una de cada cuatro personas son jóvenes entre los 15 y 29 años, es decir, 30.6 millones se enfrentan a diversos obstáculos que les impiden un pleno desarrollo, como el acceso a la educación y a fuentes de trabajo formales.

En el primer trimestre de 2017, 15 millones de ellos tenían un empleo; sin embargo, poco más de 9 millones laboraba en el sector informal. Uno de cada cinco jóvenes desocupados identificó que eso se debía a la falta de experiencia laboral, mientras que del total de los jóvenes económicamente inactivos, poco más de 16.2%, declararon tener disponibilidad para trabajar, pero dejaron de buscar empleo porque piensan que no tienen oportunidad para ello.

Cifras del Inegi muestran que tres de cada 10 jóvenes son analfabetas funcionales, pues entre la población joven, 1.2% no cuenta con estudios y 1.6% tiene tres o menos años de escuela.

Federico Torres López, investigador y académico de la Universidad Panamericana campus Guadalajara, consideró que la juventud en México necesita apoyo e incentivos para no salir del país, puesto que esto genera una pérdida de talentos en materia educativa, económica y de innovación que impacta en el desarrollo.

“Los jóvenes representan una cuarta parte de la población, es un sector muy importante que necesita, sobre todo, que se le garantice educación y más adelante, al terminar su carrera, un empleo. Pero se necesitan políticas públicas sólidas que sustentadas en un presupuesto real incentiven estos programas y no sólo sean promesas irrealizables”, asentó.