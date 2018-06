[email protected]

La candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que si sus rivales se llegaran a unir en una coalición sería porque “los junta la corrupción”.

Luego de que el candidato del PRI, Mikel Arriola pidió a los demás aspirantes para formar una coalición para cerrarle el paso, la morenista dijo que no le preocupa que esa unión se llegue a concretar: “Aunque se junten no nos van a ganar, y si se juntan los junta la corrupción”, respondió la ex jefa delegacional en Tlalpan, luego de encabezar un mitin con mujeres.

“Se juntan por los negocios”, añadió, y cuestionó que Arriola haga el llamado cuando va en tercer lugar.

Tras asegurar que declinó la invitación a la comida que organizó Marco Rascón, candidato del Humanista, dijo que “les recomiendo que guarden sus bolsas, quién sabe que vaya a pasar en esa comida”, advirtió Sheinbaum.

Suma a Amalia García. La ex funcionaria del gobierno capitalino, Amalia García, acompañó en público por primera vez a Sheinbaum, a quien ofreció su respaldo.

Al encabezar un evento con mujeres en la explanada del Monumento a Lázaro Cárdenas, la ex gobernadora de Zacatecas dijo que coincide con Sheinbaum en ideas como impulsar un acceso mayor de las mujeres a la vida pública, garantizar la justicia y las libertades en la capital, así como en el país. “Expresó mi coincidencia y mi respaldo a Claudia Sheinbaum”.

En respuesta, Sheinbaum agradeció el apoyo de la ex secretaria de Trabajo. “Amalia hoy está del lado correcto de la historia”, dijo.