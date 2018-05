[email protected]

Valle de Chalco, Méx.— El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, arremetió contra sus adversarios, particularmente contra el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que no va a permitir “que esta locura de estrategia de amnistía se aplique [en el país, porque] a punta de votos lo voy a derrotar [el 1 de julio]”.

El candidato llegó al municipio manejando un mototaxi y custodiado por el abanderado al Senado, el perredista Juan Zepeda.

En la explanada del palacio de gobierno, Anaya Cortés dijo que llegó el momento de sacar del gobierno federal a los del PRI, “ahí andan diciendo que vienen a pedir el voto aquí a Valle de Chalco, que ahora sí se van a portar bien, que van a gobernar con honestidad.

Yo les pregunto a ustedes que han sufrido y han padecido los gobiernos del PRI en el Estado de México, ¿le quieren dar al PRI una oportunidad aquí en Valle de Chalco?”, preguntó.

La respuesta de los asistentes al mitin fue negativa.

Por la mañana, en entrevista tras participar en la Tercera Cumbre Ciudadana, Anaya dijo que votar por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, es un “retroceso”, una regresión al “autoritarismo”, pues sus ideas son “muy viejas” y “no han funcionado” en otras naciones, por lo que no representa el cambio que México necesita.

Expresó que de ganar, su gobierno fomentará las organizaciones de la sociedad civil para evitar las sospechas, y se comprometió a que el Estado no tenga el control sobre éstas.

No voy a polemizar. Anaya evitó polemizar con el ex presidente Felipe Calderón, luego de que éste le dijo en redes sociales que vulneró los derechos partidistas de su esposa y ex panista, Margarita Zavala.

Dejó en claro que las expresiones del ex mandatario, no eliminan el posible acercamiento: “Yo respeto mucho a Margarita Zavala, y no voy a polemizar con el ex presidente”, dijo.

Castañeda sigue en la campaña. Rubén Aguilar, asesor de la campaña del candidato de la coalición Por México al Frente, rechazó que el ex canciller Jorge Castañeda vaya a dejar la campaña del panista.

Dijo que estará hasta el final de la campaña, y a nadie le debe caber la duda: “No entendemos de dónde vienen esos rumores que son absolutamente falsos, Jorge está no sólo en entrevistas representando la coalición, sino viajando por el país”, dijo.