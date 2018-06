El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, coincidió con el ministro canadiense Justin Trudeau, que el incremento de los aranceles a México y Canadá por parte del presidente Donald Trump, son “insultantes e inaceptables”.

“La idea de que somos, de alguna forma, una amenaza para la seguridad nacional de EU es, francamente, insultante e inaceptable (The idea that we are somehow a national security threat for the United States is frankly insolting and unacceptable)”, dijo Trudeau sobre las tarifas impuestas al acero y aluminio canadienses en una entrevista exclusiva para el programa Meet the Press de NBC.

Anaya Cortés retomó la expresión de Trudeau, debido a que es una de las frases que utilizó cuando Trump señaló que México pagaría el muro fronterizo.

“Estoy totalmente de acuerdo, Primer Ministro @JustinTrudeau”, redactó en su cuenta de redes sociales el panista al retomar la entrevista.

ahc