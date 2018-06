La ex funcionaria del gobierno capitalino Amalia García acompañó en público por primera vez a la candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien ofreció su respaldo.

Al encabezar un evento con mujeres en la explanada del Monumento a Lázaro Cárdenas, la también ex gobernadora de Zacatecas y ex presidenta nacional del PRD dijo que coincide con Sheinbaum en ideas como impulsar un acceso mayor de las mujeres a la vida pública, garantizar la justicia y las libertades en la capital así como en el país.

“Expresó mi coincidencia y mi respaldo a Claudia Sheinbaum”, dijo la ex secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo durante el evento.

A su vez Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de Amalia García.

“Amalia hoy está del lado correcto de la historia”, dijo la aspirante al iniciar su discurso.

“Nos da gusto, es una persona que tiene su historia en la ciudad y el país, que ha decidido dejar al PRD, no sé si ya renunció o no a su militancia, pero si deja de apoyarlo para sumarse al apoyo de nuestros candidatos”, añadió en entrevista posterior.