La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, afirmó que de ganar las próximas elecciones revisará, “sin dedicatorias”, la ejecución de los recursos correspondientes al Fondo de Reconstrucción.

“Estamos obligados a hacerlo. Lo primero que yo voy a hacer es trabajar para garantizarle vivienda, solución lo más pronto posible, a quienes están en esta condición y el tema de la revisión del manejo de recursos pues es un asunto obligado, a la llegada al Gobierno tendremos que hacerlo sin dedicatorias pero también sin omisiones ni mucho menos”, enfatizó.

Luego de acudir al Foro Académico “Propuestas para la Ciudad: los candidatos al Gobierno de la CDMX”, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa, la candidata respaldó que el apoyo a los damnificados se realice a fondo perdido aunque precisó, ésta medida no puede ser universal.

“Si está probado que la gente ha pasado todos estos meses en la calle pues no debiera de haber duda que tienen la necesidad de recibir este apoyo a fondo perdido, hay que hacerlo, está claro. Lo que hay que ser es cuidadosos de que eso tampoco puede ser una medida universal, primero porque no alcanza y segundo porque tenemos que ser cuidadosos de que no haya esas situaciones en las que alguna gente trate de sacarle provecho, eso es lo único de lo que hay que ser cuidadosos, pero me parece que esta condición está probada”, indicó.

Alejandra Barrales también hizo un llamado para que se atienda a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. “Este llamado que tiene nombre y apellido y el llamado es particularmente al Gobierno y esta Comisión que ha sido creada para atender el tema de la reconstrucción”, agregó.