Poza Rica.- Andrés Manuel López Obrador lanzó una andanada en contra de Germán Larrea, dueño de Grupo México, a quien señaló de traficante de influencias y de tener mucho dinero pero poco corazón.

En un mitin en en la Plaza Cívica 18 de marzo, el tabasqueño respondió a una carta que el empresario minero envío a sus colaboradores, inversionistas y trabajadores, advirtiéndoles sobre el riesgo de un gobierno populista.

“Quiero enviar un mensaje a Germán Larrea, dueño de Grupo México, porque escribió una carta para sus trabajadores, diciéndoles que tengan cuidado, que no vayan a equivocarse, que no vayan a votar por nosotros”, señaló.

“Comprendo su preocupación porque Germán Larrea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal, un empresario y también un gran gran traficante de influencias, es el segundo hombre más rico de México, el primero es Slim”.

Aunque afirmó que no le guarda rencor, el candidato presidencial pidió a Larrea que no asuste a nadie, ni qué el mismo tenga miedo porque, de ganar los comicios, habrá garantías a la inversión y no se va a afectar a ningún empresarios.

“Lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentismo y que él gobierno no esté secuestrado por una minoría rapaz”, expresó.

El tabasqueño dijo que se refiere al tema porque quiere salir al paso a la campaña que han implementado para asustar al pueblo de México.

Y continuó con la andanada diciendo que entiende que Larrea no quiera el cambio porque le habido muy bien. “Él, antes de Carlos Salinas, no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, empieza a aparecer en esa lista a partir de que Salinas le concesionó, le entregó, le remató la mina histórica de Cananea en Sonora”, explicó.

Detalló que la mina de Cananea costaba dos mil millones de dólares y Salinas la entrego a Larrea en 400 millones de dólares.

Acusó que el empresario tiene mucha influencia en el gobierno, incluso cuando contaminó el Río Sonora por derrame de químicos de la mina de Cananea, a Larrea no le hicieron nada.

“Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras, a contaminar las aguas. Recientemente también porque dice en su carta que no hace negocios con el gobierno y no usa el influyentismo, le entregó el gobierno de Guanajuato una consesión del libramiento que se construyó con dinero público a cambio de influyentismo y apoyo a los candidatos del PAN”, expresó.

López Obrador narró también un encuentro que tuvo con Larrea hace unos años cuando quedaron atrapados los mineros en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.

“Por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije ‘German saca los cuerpos y entrega los cuerpos a sus familiares’. Lo recuerdo fue en la casa de Fernando Centeno. Qué hizo, nada, porque tiene mucho dinero pero poco corazón y no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”, acusó.

A pesar de todo, le dijo a Germán Larrea que no le guarda ningún rencor.