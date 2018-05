Fresnillo, Zac.- En los últimos días se han escuchado, con horror, historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado, señaló José Antonio Meade.

Ella, añadió, violentó a su comunidad, por ello no se le quiere ver en el Senado.

“En los últimos días hemos escuchando con horror historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado”, exclamó.

El candidato de la coalición Todos por México, se refirió también al ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Arropado por mineros de Fresnillo, Meade Kuribreña señaló a Gómez Urrutia como aquél que le robó a su gremio; en el Senado, expuso, no se quiere a mineros deshonestos.

“Y queremos desde ahorita decir: nuestro problema no es Napoleón, él le robó a los mineros; nuestro problema no es con Nestora, ella violentó a su comunidad; nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República”, manifestó.

Previo a Meade, la candidata al Senado, Claudia Anaya, se refirió a Nestora Salgado como un caso icónico y de vergüenza.

“Una candidata de un partido político que tiene 3 procesos abiertos por 3 delitos graves, entre ellos el de secuestro”, dijo.

Al hacer referencia a Gómez Urrutia, señaló que es una persona a la que no se le ha concluido su proceso penal.

“Yo he escuchado a jueces decir que ante la duda prefieren dejar en libertad. Ante la duda y no habiendo concluido el proceso, Andrés Manuel no debió poner a Nestora en la lista”, apuntó la candidata.

La Marcha a Los Pinos

José Antonio Meade estuvo en el Domo de la Feria de Fresnillo, a donde llegaron simpatizantes y militantes del PRI a bordo de camionetas y camiones de transporte público.

Armados con su refrigerio, la multitud también fue ataviada con playeras en alusión al candidato, banderas, aplaudidores, abanicos de cartón con la leyenda Meade.

Un grupo de mineros fue colocado detrás de la fila de sillas reservadas para los candidatos.

“¡Pepe, amigo, mineros están contigo!”, vitorearon en varias ocasiones.

Ante ellos, José Antonio Meade dijo que se va a llevar la obra musical de Genaro Codina, a Los Pinos.

“Vamos a llevar la Marcha de Zacatecas a Los Pinos”, aseveró.

Más tarde en Jerez, Zacatecas, Meade Kuribreña resaltó sus raíces zacatecanas; contó la historia de su abuelo libanés que llegó a Zacatecas a establecerse.

“Hace 105 años llegó un inmigrante libanés a Jerez, aquí conoció a su esposa, aquí hizo su familia, de aquí son nuestras raíces, y yo les pido que la historia de ese inmigrante, que empieza aquí en Jerez, termine el 2018 con una victoria que lleve a un jerezano a Los Pinos”, aseveró.

José Antonio Meade reiteró su compromiso de trabajar por la comunidad migrante, convertir el programa 3×1 en 6×1; además de apoyar a las mujeres, trabajar por el campo y fortalecer la seguridad.