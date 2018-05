En WhatsApp circula un video y un mensaje en el que se asegura que pobladores de una comunidad de Tabasco quemaron a una persona por gritar “¡viva Anaya!”.



La grabación muestra a gente alrededor de un hombre en llamas, y se alcanzan a escuchar gritos como “que se muera el mal gobierno”, “viva Morena”, “arriba Morena “, además de reclamos contra PRI, PAN y PRD.



“Antier en Tabasco, en uno de los bastiones de Morena, quemaron vivo a un individuo, simplemente porque fue a gritar ‘Viva Anaya!’, razón por la que le prendieron fuego con gasolina”, dice el mensaje que circula en WhatsApp.



“No lo sacaron en redes sociales por lo dantesco del video y por no hacer mala fama a los seguidores de Morena”, se agrega en la cadena.



Verificado 2018 consultó a la Fiscalía de Tabasco y esta es lo que sabemos según los datos oficiales:



– El material que circula en WhatsApp corresponde a un linchamiento ocurrido el domingo 29 de abril pasado, en un parque de la comunidad de Tamulté de las Sabanas, del municipio de Centro, Tabasco.



– Desde el 30 de abril, en un comunicado, el gobierno de Tabasco mencionó la versión de que un hombre, de nombre Trinidad, fue golpeado y luego quemado, después de que lo acusaran de “despojar de su motocicleta a un poblador”.



– La Fiscalía de Tabasco indicó a Verificado 2018 que, hasta la fecha, la principal línea de investigación sigue siendo el robo y la incitación de algunas personas para castigar a Trinidad.



Esa versión, asegura la Fiscalía, “está sustentada con testimoniales y otros medios de prueba”.



– Los gritos que se escuchan, en pleno linchamiento, a favor de Morena son reales y no están sobrepuestos en la grabación. La Fiscalía de Tabasco –estado gobernador por el PRD– indicó que, aunque la investigación sigue abierta, hasta el momento “no existe ningún indicio que apunte a que las causas de la agresión hayan sido por preferencia electoral o por manifestar algún comentario de tipo político por parte de quien pasó a ser víctima”.



Los gritos, agregó, “se entienden como parte del momento político-electoral que se vive en el país y en el calor de una situación tan desafortunada en la que participó una multitud”.



– La misma Fiscalía reconoció que tampoco existen datos para confirmar que el crimen tuviera una motivación política, o que hayan linchado a Trinidad por apoyar a Ricardo Anaya. La madre del hombre asesinado tampoco mencionó esa posibilidad, cuando habló con medios; lo que sí hizo fue reclamar por la brutalidad contra su hijo, y asegurar que era inocente del robo del que lo acusaban.



– Hasta este viernes 25 de mayo, no había sido reportada alguna detención por este caso de linchamiento, en el que aquel día intervinieron personas “bajo los influjos del alcohol”, para golpear y quemar a Trinidad, de acuerdo con las autoridades estatales.



El fiscal estatal dijo a medios que ya tenían “plenamente identificadas” al menos a tres personas que instigaron el linchamiento en Tamulté de las Sabanas, aunque se sigue armando la investigación para obtener órdenes de aprehensión.



– Otro punto que señala el mensaje de la cadena de WhatsApp es que el linchamiento se dio en uno de “los bastiones de Morena”, pero el municipio de Centro, donde está la comunidad de Tamulté de las Sabanas, no es gobernado por ese partido.



En los comicios de 2016, Gerardo Gaudiano Rovirosa, de PRD-PT, ganó la elección de alcalde en el municipio de Centro con el 43.16% de los votos; Morena quedó en segundo lugar, con el 25.59% de los votos