Yuya nos vuelve a sorprender con un atuendo perfecto para el verano. Si eres de las que siguen las tendencias al pie de la letra y busca un vestido ideal para esta temporada, Yuya tiene el indicado para ti. Se trata de un vestido blanco de algodón, combinado con un sombrero de paja tejido. ¿Lo mejor? es que Zara tiene una versión de bajo costo que puede ser para ti.

Primero que nada tienes que saber que el verano ya está a la vuelta de la esquina, y por eso debemos planear nuestros outfits con el suficiente tiempo para que no nos sorprenda y así podamos lucir frescas, llenas de jovialidad y sobre todo, a la moda. Es por eso que, cuando vimos la foto de Instagram de Yuya, hace unos días descubrimos que este atuendo será el ideal para llevar todo el tiempo en verano.



¿Cómo lo consigues? Muy fácil: debes utilizar un vestido en tono blanco confeccionado en algodón o lino y un sombrero de paja para cubrirte del sol. No olvides llevar joyería pequeña para no hacer este look muy ostentoso. Si lo prefieres, combina tu look con unas sandalias abiertas o unos clásicos mules con tacón bajo. Zara tiene versiones de vestidos veraniegos, pero decidimos recomendarte este vestido de manga corta hecho de lino con botones cafés.

Por último, utiliza un beauty look muy veraniego: piel hidratada con tu crema favorita, mejillas rosadas para lograr un look ‘besado por el sol’ y un poco de glitter en los ojos.



Y listo, ahora podrás lucir perfecta en verano como Yuya.

¿Qué opinas?