Algunas veces creemos vernos bien y resulta que no. Sin embargo no es tu culpa y mucho menos es culpa de la ropa (aunque, para ser sinceras, nos gusta culpar siempre a la ropa). Tal es el caso de nuestra socialité favorita Kylie Jenner, quien hace un par de horas nos sorprendió con un look nada favorecedor y que, sin duda, la coloca como la peor vestida de la semana. ¿Quieres saber por qué? Sigue leyendo.



En época de calor lo único que nos interesa es estar frescas. Ya sea con un vestido de algodón (como el que usó Yuya y que puedes ver aquí) o algo más diminuto como un top y unos shorts. Pero, ¿cómo elegir los correctos? Fácil: se deben optar por prendas que te hagan sentir cómoda y que, te favorezcan al cuerpo. Una playera holgada si tienes figura de reloj de arena o de tríangulo invertido, combinados con unos pantalones anchos de lino para balancear tu figura, etc.



Sin embargo, las opciones que Kylie Jenner eligió para este atuendo veraniego simplemente son el ejemplo de cómo NO vestirte para el verano. Si tienes mucha cintura y mucho pecho, un top como el de Kylie tan solo agrandará más tu busto y lo hará lucir excesivamente grande (está bien resaltar tus curvas, pero nunca en exceso). El short, por otro lado, le quedó abombado de la parte de arriba debido a su figura, lo que ocasionó que, al estar sentada, diera la ilusión de traer un pañal.



No obstante, Kylie debió optar por unos shorts de mezclilla y una tank-top para no perder este hilo de sensualidad y frescura que tanto la caracteriza.



Zara

¿Tú qué piensas?