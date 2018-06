El próximo 14 de junio arrancará la Copa Mundial de la FIFA 2018, la cual tendrá como sede Rusia. Este país no solo es conocido por su gran extensión, sino también por su clima extremo. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se estima que unos 30 mil mexicanos asistan al evento. Si tú eres uno de esos suertudos, debes hacer una selección inteligente de prendas con las que, además de sobrellevar las temperaturas, luzcas presentable en diferentes lugares y momentos del día.





Según pronósticos del tiempo de Rusia, como el dado a conocer por la BBC, el termómetro irá de los 12 a los 28 grados centígrados en las 11 ciudades donde se llevarán a cabo los encuentros. Además, se prevén lluvias de ligeras a moderadas durante las fechas de este campeonato. Conocer esta información es de gran importancia, porque de ello dependerán las piezas que debes cargar en tu equipaje.

Aquí te proponemos una serie de básicos que funcionan en distintos climas, momentos y escenarios para que no te quiebres la cabeza al organizar tu maleta. Las posibilidades de combinación están garantizadas para disfrutar los juegos de esta copa, recorrer los sitios turísticos y lucir perfectamente en las fotos.

Para ella

Anorak

Esta prenda resultará de gran ayuda para protegerte de la lluvia y el frío debido a su tejido impermeable, así como por su función de impedir el paso del viento. Si la eliges en color negro, oro rosa o borgoña, podrás combinarla fácilmente con las demás prendas que selecciones. Busca un diseño que no tenga muchos cierres y cuya capucha no esté forrada con pelo. Su acolchado puede darte volumen en la parte superior, así que otra opción para evitar esto es apostar por un trench coat.

Pantalones de corte relajado

Una alternativa a los clásicos jeans, son unos pantalones de algodón ligeros, de corte relajado y con cinta. Con estos podrás desplazarte de un lugar a otro y sentirte fresca. Si eliges unos en color negro o gris Oxford, podrás combinarlos con una blusa blanca plisada o con holanes, una camisa a rayas o un pullover, entre otras. Van perfecto con unos tenis de piel o unos de plataforma o, bien, con unos flats. Recuerda que, además de verte espectacular, debes sentirte cómoda.

Camisa a rayas de manga larga

Si quieres variarle a la típica camisa blanca, una opción es elegir un diseño a rayas verticales en blanco y negro, que no solo te hará lucir presentable en diversos lugares, también te ayudará a verte más delgada. Procura que la blusa tenga un detalle diferente, como los bolsillos en sentido horizontal. Si la eliges en un corte slim, llévala por fuera del pantalón para andar más cómoda. También puedes acompañarla de una falda.

Pullover con bordado

Un suéter de punto delgado y cuello redondo será tu aliado en los días y ciudades donde el clima sea templado. Por su ligereza, puedes llevarlo solo, para no morirte de calor, así como acompañarlo de un abrigo o chaqueta si el termómetro desciende más de lo esperado. Los diseños con bordados o figuras continúan a la alza, ya que le dan un toque original al atuendo. Los colores más combinables son gris claro, beige y rosa, aunque también puedes apostar por rojo.

Falda plisada

Esta pieza, que grita estilo y practicidad, puede ser llevada por mujeres con cualquier tipo de cuerpo, ya que cae ligeramente sobre las caderas y disimula el volumen de esa zona. Un diseño en verde esmeralda o rosa claro permite mezclarlo con diferentes tonalidades. “Las faldas plisadas, como las que ha presentado Alessandro Michele para Gucci, lucen muy ‘cool’ si se acompañan con sneakers”, señala la editora de moda Annie Lask. A esta se le pueden sumar una camisa y una chamarra de mezclilla.



Accesorios

No olvides llevar un bolso ‘crossbody’ para cargar tus artículos personales. Este modelo te permitirá tener las manos libres en todo momento. Unos lentes son básicos para protegerte del sol durante los trayectos o en el mismo estadio. Recuerda elegir unos tenis de piel para sobrevivir a la lluvia. Puedes escoger entre unos Air Max de Nike o unos sneakers con plataforma.





Para él

Camisa de manga larga

Ya sea blanca, a cuadros o rayas, una camisa no puede faltar en tu maleta para ir al Mundial. Además de fresca, te ayudará a verte presentable tanto en el estadio como si acudes a un restaurante. Si no te decides por un modelo blanco, elige uno de colores que combinen con las demás piezas que llevas en tu equipaje, como azul o verde. Busca una prenda fabricada con tejido antiarrugas para que no batalles con tenerla que planchar cada vez que la utilizas. Recuerda que puedes arremangarla para estar más fresco.

Trench coat

Durante las fechas del Mundial hay, al menos, un 40 por ciento de probabilidad de que llueva. Por eso es importante que cuentes con una prenda que te proteja del agua, del viento y el descenso de la temperatura. Un trench coat es perfecto para encarar el clima, además de que es una apuesta elegante. Lleva uno en color negro, rojo, azul marino o kaki para poder mezclarlo con las demás piezas que cargues en tu maleta. “Todos deberían tener un trench coat en su clóset, sin importar la edad o género”, recomendó Angela Ahrendts, exdirectiva de Burberry.

Pantalones chinos

Son cómodos, casuales y pueden lucirse con diferentes prendas. Asegúrate de que estén hechos con algodón y que su corte se ajuste a la pierna para que no te veas desaliñado. Hay modelos con tecnología para evitar las manchas de refresco, los cuales resultan una buena opción para mantenerse limpios. Los colores más versátiles son el kaki y el azul marino. Los puedes acompañar de sneakers, como los tradicionales de Converse o unos Stan Smith de Adidas.

Playera polo

A medio camino entre lo casual de una t-shirt y lo formal de una camisa, se encuentra la playera polo, misma que puedes combinar con jeans, pantalones chinos o unos shorts. Selecciona un diseño en color rojo, verde, rosa o blanco para aumentar sus posibilidades de uso. Un corte slim fit es favorecedor para todos los tipos de cuerpo, además de que ayuda a proyectar una imagen moderna. Procura que su largo no rebase los cinco centímetros debajo del cinturón para que puedas llevarla por fuera y sentirte más cómodo.



Jeans azules de corte slim

No hay prenda que dé tanta batalla como unos jeans. Su popularidad no solo se debe a su resistencia, sino también a su versatilidad. Puedes combinarlos desde con camisas hasta con t-shirts, sudaderas o bomber jackets. Lleva un modelo de corte slim que, además de verse moderno, permite acompañarlo de distintos tipos de calzado. Hay diseños fabricados con un porcentaje de elastano que los vuelve más flexibles, por lo que su comodidad está asegurada.

Accesorios

Para complementar tus looks, no olvides llevar unos tenis de piel. Por ejemplo, unos Stan Smith de Adidas o unos clásicos de Reebok (aunque hay opciones más económicas) para andar cómodo y no batallar con las lluvias. Una backpack es ideal para cargar tus pertenencias, agua y algo de comida. Solo mantente alerta cuando utilices el transporte público. Unos lentes de estilo aviador te protegerán del sol y proyectarán elegancia.