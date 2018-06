La diseñadora estadounidense Kate Spade falleció esta mañana a los 55 años y la noticia de inmediato nos dejó a todos un vacío porque se fue un gran talento en el mundo de la moda. Para recordar su trabajo, buscamos algunos de sus mejores diseños y colecciones que marcaron tendencia.



Dentro de la realeza

Spade era una de las diseñadoras preferidas de Kate Middleton y por supuesto que sus atuendos la hacen lucir espectacular. Entre los más memorables está el vestido en tonalidades rosas decorado con flores. El toque elegante venía de la mano con un cuello abotonado y un listón.

También está el vestido negro con rombos blancos y una cintilla en la cintura que estiliza la figura de una manera discreta.

(Foto: Kate Middleton Style/Reuters)

Flores

En esta temporada brillan las flores más que nunca y así nos lo demostró con sus últimos diseños que rebosan frescura hasta en las bolsas. Algunas celebridades que han usado estos atuendos son Isla Fisher, Victoria Justice, Kate Mara y Kate Bosworth.



(Foto: Instagram/kate spade new york)

(Foto: Instagram/kate spade new york)

Sus adorables bolsas

Uno de los grandes sellos de Spade son sus bolsas elegantes, sencillas y que combinan con todo. Tanto las famosas como nosotras las amamos y entre las personalidades que no podían resistirse a sus diseños están: Taylor Swift, Emma Roberts, Reese Whiterspoon, Jessica Alba.



(Foto: Instagram/kate spade new york)

(Foto: Instagram/kate spade new york)

Uno de los diseños que nunca olvidaremos fue la colección inspirada en Minnie Mouse, las cuales nos recordaron nuestra infancia.

(Foto: Kate Spade)

O las bolsas en forma de vocho, pastel o cisne, simplemente adorables.

(Foto: Instagram/kate spade new york)

Inspiración mexicana

El año pasado Kate nos sorprendió con diseños inspirados en nuestro país. Los colores, nopales, colibríes, el chile y las flores no faltaron en las prendas que nos dejó. Simplemente era un deleite visual ver un poco de nuestra cultura reflejada en los diseños de esta mujer tan talentosa en su colección Hot Like Mexico!

(Foto: Instagram/kate spade new york)

Animal Print

Spade también se unió a la tendencia del animal print y tenía desde conjuntos hasta vestidos entallados para resaltar la figura. La inspiración fueron las manchas del leopardo y simplemente quiénes usaron estos atuendos lucían hermosas.

(Foto: Instagram/kate spade new york)

Ropa para todos

Sabemos que en el mundo de la moda y el espectáculo, las celebridades que tienen unos kilitos de más no son el foco para los diseñadores. Sin embargo, ¿recuerdas a Chrissy Metz, la actriz que interpreta a la mujer barbuda en The Greatest Showman? Si todavía no la ubicas, tal vez la recuerdes por ser la encargada de cantar ‘This Is Me’ que estuvo nominada en los premios Oscar.



(Foto: Instagram/kate spade new york)

Bueno, ella vistió un hermoso vestido azul con olanes y flores diseñado por Kate Spade para esa noche tan especial.

Tenis para casarse



(Foto: Instagram/kate spade new york)

Si alguien podía hacer que los zapatos deportivos lucieran elegantes, esa era Kate. Su colección se llama Keds x Kate Spade y prometen ser los favoritos para las novias de este año que no pueden con las zapatillas.

(Foto: Kate Spade)

Estos son solo algunos de los diseños o colecciones que quisimos recordar. Sin duda nos faltaron muchos porque la lista podría seguir y seguir pero no podemos negar que Kate Spade trajo al mundo belleza con todas sus creaciones. Gracias por dejarnos un poco de tu creatividad.



(Foto: Instagram/kate spade new york)