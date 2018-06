Además de dicha y emoción, una boda trae consigo una serie de preparativos para que ese día tan especial sea perfecto. Con el fin de facilitar esta tarea a las parejas próximas a casarse, se celebrará a partir de mañana la primera edición de México Bridal Fashion by Vogue, un evento que reunirá durante cuatro días a expertos en el tema para compartir los mejores tips en torno a la planeación de este festejo, además de que presentarán las colecciones nupciales de los creadores más destacados en la escena nacional.

En las pláticas se abordarán temas sobre cómo elegir a las damas de honor, los anillos de matrimonio y el destino para la luna de miel. También se darán consejos acerca de cómo prepararse para el gran día, de lo que deben hacer y no tanto el novio como los invitados, entre otros aspectos importantes para que esta celebración sea todo un éxito.

Dado que el vestido de novia es uno de los grandes protagonistas de este festejo, México Bridal Fashion exhibirá las mejores propuestas nupciales por parte de diseñadores y marcas establecidas en el país, como Donatella Fabio, Manuel Tiscareño, Alana Savoir, Benito Santos, Alexia Ulibarri y Lydia Lavín, entre otros.

Para ellos, las firmas Nacchio Ceremonia y Andrés Gasque presentarán lo último en trajes y atuendos de etiqueta para lucir a la altura de la novia en este día tan especial. La diseñadora de calzado Adriana Soto mostrará los estilos ideales para complementar el look del novio y subrayar la elegancia de su outfit.

En los últimos años, los creadores mexicanos han extendido sus líneas hacia la moda nupcial e, incluso, han lanzado marcas especializadas en trajes y complementos para boda. ¿El factor diferenciador de su propuesta? La originalidad de sus diseños y una notable atención por los detalles.



Novias a la moda

De corte princesa, de estilo minimalista, con transparencias o escote en la espalda. Las futuras novias cuentan con un abanico de opciones para lucir espectaculares en este gran día. “En la actualidad hay mujeres con diferentes estilos, desde quienes buscan algo clásico hasta algo maximalista. Todo depende de la personalidad y con lo que ellas se sientan seguras”, apunta el jalisciense Benito Santos, cuyos diseños nupciales han sido portados por famosas como Ximena Navarrete, Aislinn Derbez y Anahí.

La belleza y silueta de la mujer son su principal fuente de inspiración a la hora de desarrollar su colección nupcial, por lo que sus trajes ostentan cortes princesa, trompeta y escotes corazón. El creador suele emplear finos materiales como organza de seda, tul y encajes de relieve en lentejuela para exaltar el porte femenino, además de elementos como moños, cintos, transparencias y flores en tercera dimensión.

Para Donatella Fabio, diseñadora italo-mexicana, estos dos últimos detalles gozan de gran popularidad hoy en día. “Las transparencias y los elementos en 3D son perfectos para crear efectos visuales únicos que, utilizados del modo correcto, pueden volver un vestido elegante, moderno, femenino y sexy al mismo tiempo”, señala. La colección que presentará en México Bridal Fashion combina diferentes encajes y transparencias para crear texturas que resaltan la figura de la mujer, además de que sus trajes se ornamentan con cristales y pedrería bordada a mano para acentuar su elegancia.

El creador Manuel Tiscareño destaca para este año el regreso de las telas lisas, como satines, rasos y tafetanes finos, así como los vestidos confeccionados con crepé. “Mi colección sigue la línea del romanticismo, es por ello que incluye un abanico de siluetas, como corte princesa, sirena y también la línea A. Hay vestidos vaporosos con múltiples capas de tul fino y encajes bordados a mano con cristales, canutillos y flores dimensionales”, comparte.

Al igual que con su línea de ready-to-wear, Lydia Lavín se inspira en México para desarrollar su colección de novias. “Los bordados, texturas y colores aluden a cuatro entidades de nuestro país: Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas”, explica. Para esta temporada, la diseñadora contempla desde trajes de siluetas clásicas hasta vestidos de estilo hippie chic para bodas en la playa. “Además de cómodo y elegante, el atuendo nupcial debe ser funcional, es decir, hay que tomar en cuenta el clima y lugar donde se va a usar el vestido”, recomienda Lavín.

El novio perfecto

Si bien la novia suele atraer todas las miradas durante la boda, el hombre debe lucir a la altura para no opacar la belleza y elegancia de su pareja. “El look ideal para el novio es aquel con el cual se sienta cómodo y le aporte confianza al llevarlo. También debe tomarse en cuenta su personalidad, la fecha y el lugar de la boda, así como la etiqueta. Este día es tan especial para las novias como para ellos, por lo cual deben sentirse y verse espectaculares”, subraya el diseñador Andrés Gasque, quien cuenta con una trayectoria de casi una década en la moda.



El creador sugiere a los novios optar por trajes de cortes ‘slim fit’ e incluso aventurarse por un diseño en un color diferente al negro: “Es esencial lucir un traje que les quede bien y que arme de forma perfecta su cuerpo: nada ancho ni largo en ningún lado. Un corte ‘slim fit’ y una buena tela que caiga asentada en el cuerpo es ‘cool’ y elegante para un novio en el día de su boda.

“Asimismo, de dos o tres años a la fecha, el azul ha ganado popularidad en los trajes para novio. Puede ser desde un azul rey hasta una tonalidad medianoche, así como azul marino. Este color aplica para un traje, esmoquin y hasta para un chaqué. Es importante que antes de elegirlo, se tome en cuenta el estilo de la pareja, así como el tipo de boda”, advierte Gasque.

Eduardo Katz, diseñador de la marca Nacchio Ceremonia, coincide en que las tendencias en trajes para novio apuntan a colores no tan convencionales: “Para esta temporada apostamos a los tonos azules, en especial al plumbago, ya que hemos notado que es un color que permite salir de lo acostumbrado sin caer en algo fuera de lugar, que incomode a quien lo luzca”.

Los cortes más ajustados, tanto en sacos como en pantalones, también se encuentran en boga, ya que se busca resaltar la silueta masculina. El regreso de las solapas anchas en los sacos ayuda a proyectar una imagen clásica y elegante. “Para complementar el atuendo del novio, hay una gran variedad de accesorios, como corbatas, moños, corbatines, tirantes, chalecos, fajas y mancuernillas, los cuales le dan un giro a cualquier outfit”, apunta Katz.

Cada elemento del look; por ello, no solo hay que poner atención a las prendas, sino también a los accesorios. El calzado, por ejemplo, puede restar formalidad y elegancia a un traje si no es el adecuado o no se encuentra en óptimas condiciones. “Si se trata de un evento de gala, siempre será ideal usar zapatos negros de charol con agujetas. Si hablamos de una boda en algún lugar cálido y de día, pueden elegirse unos mocasines café oscuro con borlas, por ejemplo”, concluye la diseñadora de calzado Adriana Soto, cuyas creaciones desfilarán también en la primera edición de México Bridal Fashion.



Modelos: ANNA Y RAFAEL PARA NEW ICON

Coordinación de moda: GINA ORTEGA

Maquillaje y peinado: ALBERTO PÉREZ

Producción: LAVINIA MUÑOZ Y SERGIO TAPIA