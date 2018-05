A pesar de que varios fanáticos de Kendall Jenner la compararan con la también modelo Emily Ratajkowski por una fotografía que Jenner compartió en su red social Instagram, el ángel de Victoria’s Secret no desaprovechó para lucir su belleza al natural. Pues hace unos días, la hija menor de Kris Jenner y Caitlyn Jenner posteo una foto en la que no solo se le ve de lo más relajada sino que deja ver que Kendall está muy cómoda con su cuerpo.



La modelo posó en lo que parece un retrete de un baño de hotel. Al fondo, se ve una bata de baño y un teléfono para pedir comida a la habitación. En primer plano, se ve a Kendall bebiendo una copa de vino, mientras espera para que su cabello se seque. Cabe destacar que esta fotografía también pertenece a la tendencia de Instagram de retratarse con una toalla de baño en la cabeza, lo que nos confirma que Kendall está al tanto de todas las tendencias de Instagram.



Con ropa interior de Calvin Klein y una actitud relajada, la modelo no solo arrazó en comentarios, si no en likes, pues hasta el momento la publicación ya posee poco más de cuatro millones de reacciones. Esta no es la primera vez que vemos “de más” en Jenner, pues igual hace unas semanas, posó en una alfombra roja con un top que dejó ver sus senos, muy a la #freethenipple.



¿Tú qué opinas?