La boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle, nos dejó ver los looks más elegantes y dignos de la realeza, desde el vestido amarillo de Amal Clooney, pasando por el rosa pastel de Oprah Winfrey y hasta el sobrio atuendo de Victoria Beckham.

Sin embargo, hubo un outfit que dio mucho de qué hablar: pues se piensa que fue reutilizado por una de las asistentes.

Hablamos de Kate Middleton, quien llevó un vestido a la boda de la duquesa de Sussex con corte clásico, manga larga y justo por arriba de la rodilla. Sin embargo, los amantes de la moda y seguidores del estilo de Middleton, opinaron que se trataba de el mismo diseño Alexander McQueen que portó en el bautizo de su hija, la princesa Charlotte.

Foto: AFP

No obstante, el misterio se aclaró hace unos días cuando Susan Kelley, creadora del blog ‘What Kate Wore’ (dedicado al estilo de la duquesa de Cambridge) publicó una serie de fotografías comparando los dos atuendos.

Las diferencias que nos dejaron ver que Kate no recicló el vestido en la boda de su cuñada, están que las mangas y los hombros son muy diferentes.



To those of you still thinking about the royal wedding (like ME!): after a long convo with ace detective @WhatKateWore, I am now convinced that Kate’s dress was NOT A REPEAT but rather a REMAKE. My latest, for @ELLEmagazine: https://t.co/jIFcWfhBh4 pic.twitter.com/MbhYdPErVd

— Elizabeth Holmes (@EHolmes) 25 de mayo de 2018