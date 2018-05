La aceptación de tu cuerpo es el primer paso para ser feliz. Y como prueba de ello tenemos a Demi Lovato que a pesar de ser una sobreviviente de la anorexia, su recuperación la ha llevado a ser una de las artistas más guapas del medio. Y esto nos quedó claro con una de sus publicaciones compartidas en Instagram ¿quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo.

Todo pasó hace un par de días cuando Demi publicó una fotografía en la que se le ve de lo más contenta posando para la cámara en traje de baño. El conjunto que eligió la cantante de ‘Remember december’ fue un body de colores y joyería dorada. Su ‘wet look’ sin duda marcó una diferencia veraniega.



Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 23 May, 2018 a las 6:52 PDT

Si estás buscando un traje de baño para tus próximas vacaciones de verano, te recomendamos buscar un body o un traje de baño completo. Así como Demi, explota tu sensualidad jugando con escotes y siluetas ajustadas. Además, si eres una chica curvy este tipo de trajes de baño serán ideales para disimular cualquier llantita que no haga sentir incómoda (recuerda, disimular no quiere decir que no lo aceptes, ama tu cuerpo como es). Puedes combinarlo con joyería delicada como aretes pequeños o collares dorados minamilistas. Evita los anillos o aretes grandes ya que estos pueden safarse y podrías perderlos en el agua.

¿Qué te pareció?