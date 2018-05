Sabemos que el blazer, el traje sastre y las blusas de manga larga son prendas básicas a la hora de armar nuestro outfit de trabajo; sin embargo, no son piezas muy útiles cuando queremos estar cómodas ante las altas temperaturas

Es por ello que te presentamos algunas ideas para lucir un look de oficina a la moda y con las prendas más ligeras para hacer mucho más amena tu jornada laboral.

1.- Pantalones Amplios

Evita los vaqueros muy ajustados al cuerpo y mejor elige unos ‘mom jeans’ o acampanados que son más ligeros y te mantendrán súper fresca. Combínalos con una blusa de tejido fluido en color neutro para lucir formal: el negro, azul marino o gris te harán ver formal y elegante.



2.- Faldas Midi

Seguramente tienes esta prenda en tu armario, así que es momento de usarla y sacarle el máximo provecho. La versatilidad de la falda midi te permite combinarla con blusas de tirantes, off-the-shoulder o hasta de manga larga para crear un atuendo muy refinado.



3.- Tank Tops

Elige una blusa sin mangas holgada para sentirte muy fresca bajo los rayos del sol. Selecciona una con estampado floral si tu estilo es divertido, o una en tono nude si eres más discreta. Accesorios como collares, aretes y pulseras resaltarán al máximo tu atuendo.



4.- Maxi Vestidos

Si buscas un atuendo de una sola pieza que te ayude a lucir femenina y lista para soportar la temporada de calor, un maxi vestido será ideal al momento de crear un look un poco más arriesgado. Unas alpargatas de plataforma alta, serán un must have para un outfit desahogado.



5.- Flats y Sandalias

En cuanto a calzado, la mejor manera de verte formal y sentirte ligera, es portar un par de flats que te mantengan súper cómoda, elige unas en tono negro para un estilo serio o unas en tono vivo para un atuendo lleno de color.

Si lo prefieres también puedes usar unas sandalias con plataforma para verte arreglada