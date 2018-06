Kim Kardashian siempre nos sorprende con su excéntrico estilo. Desde sus zapatillas transparentes, pasando por los shorts de ciclista y hasta llegar a los crop tops súper entallados en tonalidad nude.

Sin embargo, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ nos demuestra que también es posible lucir espectacular y radiante bajo los rayos del sol. Es por ello que te mostramos los cinco bikinis de la socialité que no pueden faltar en tu guardarropa y con los que lucirás una figura envidiable.

¡Sigue leyendo y seguramente encontrarás uno que se adapte a tu estilo!

1.-Tono salmón para resaltar tu piel bronceada

Si te preguntas cómo es que la piel de Kim luce un tono perfectamente dorado bajo los rayos del sol, te sorprenderá saber que un bikini en color salmón hará que te veas con un bronceado impecable, justo como con el que has deseado desde siempre.

Complementa tu look con unos ‘tiny glasses’ y unas uñas en tonalidad blanca, ¡lucirás perfecta para la playa!



2.- Ocupa el color rojo para un look sexy

Si eres más atrevida, un bañador color rojo hará que te veas con un estilo sensual. La prenda que Kim lleva en esta foto posee unos listones en la parte frontal del brassier para resaltar su figura.

Tú también puedes adquirir un bikini con adornos en la parte delantera, pueden ser holanes, pedrería o hasta cadenas ¡te verás increíble!



3.- El ‘total black’ también se lleva en la playa

Un estilo sobrio y elegante en la playa también es posible, ya que, solo basta con adquirir un bañador en tonalidad negra para crear un estilo simple y discreto.

La socialité añadió una gorra en otro color para resaltar su traje de baño. ¡Tú también puedes combinar esta prenda con accesorios en tonalidades vivas para resaltar tu outfit!



4.- Fuscia para lucir súper femenina

También es posible verte muy ‘girly’ frente a las olas del mar, solo necesitas un bikini en tonalidad femenina como el fucsia, violeta o rosa para verte espectacular.

Deja tu cabellera suelta y con ondas ligeras tal y como lo hizo la empresaria, ¡te verás fantástica!



5.- El nude también es válido

La simplicidad del estilo minimalista jamás pasará de moda (incluso en la playa), así que puedes comprar un bikini en tonalidad nude para un atuendo discreto y refinado.

Sujeta tu cabello con una ponytail como Kim y verás como consigues un ‘total look’ perfecto para la temporada de calor.