Stephen Curry y Kevin Durant combinaron 33 y 26 puntos, en ese orden, para conducir a Warriors de Golden State a una aplastante victoria por 122-103 sobre Cavaliers de Cleveland, para ponerse 2-0 en las finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Curry se llevó la noche al encajar nueve triples en 17 intentos, cifra jamas vista en la historia de las finales, al superar los ocho que marcó Ray Allen en 2010, y es el segundo de todos los tiempos con más triples en postemporada, con 370 en 88 partidos.

La Oracle Arena fue iluminada por la estrella mexicana Carlos Santana, quien con su guitarra tocó las notas del himno estadunidense ante la solemnidad de los presentes, que le brindaron una ovación al concluir el mismo.



Carlos Santana performs the National Anthem prior to Game 2 at Oracle! #NBAFinals pic.twitter.com/816qMTjwLo

— NBA (@NBA) 4 de junio de 2018