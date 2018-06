[email protected]

Guadalajara.— Tras la salida de Matías Almeyda, el candidato principal que tiene la directiva del Guadalajara para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo es Víctor Manuel Vucetich, quien —por cierto— es un estratega que cobra bien y le gusta llegar con su cuerpo técnico completo.

El problema por el cual todavía no avanzan es que no han podido arreglar al 100% la liquidación del Pelado, ya que le ofrecieron un año de salario (1.6 millones de dólares), pero los abogados no se han puesto de acuerdo en el tiempo y la forma de pago.

Mientras la directiva tapatía ofrecía liquidarlo en año y medio, el entrenador —con su gente— quiere un tiempo más corto. El representante del estratega, Santiago Hirsig, busca destrabar la situación para poder avanzar en otras opciones que tiene.

Almeyda tampoco ha podido emitir un comunicado porque no está terminado el acuerdo de su salida. Espera la notificación de sus abogados para poder pronunciarse, lo cual quiere hacer después de que ha recibido el apoyo de toda la comunidad rojiblanca, así como de sus jugadores, quienes le han externado apoyo “a muerte”, como lo señaló el subcapitán Jair Pereira.

Otra posibilidad que hay para dirigir al Guadalajara es Gabriel Caballero, aunque la desventaja con Vucetich es grande debido a la poca experiencia que tiene y el entorno en el club es muy complicado, más en este momento, con la plantilla molesta porque le quitaron a Almeyda.

En Verde Valle también se ha mencionado el nombre de Ramón Morales, quien hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con la directiva. En caso de darse lo analizaría, ya que el entorno está complicado. El eterno capitán ahora vive una etapa de comentarista para una cadena en Estados Unidos y se encuentra con una excelente calidad de vida, así que no sería fácil la determinación de volver, por más amor que haya hacia la institución.

Las opciones de Almeyda. El Pelado ya tiene una propuesta clara: Independiente de Avellaneda ha tenido acercamientos para buscar los servicios del técnico, quien se encuentra vacacionando en Argentina.

Matías espera un acercamiento de la gente de Selección Mexicana, porque también tiene una propuesta de Francia, pero está mucho más interesado en dirigir al Tricolor.