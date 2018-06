México obtuvo hoy la medalla de bronce, por conducto de Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, en la prueba sincronizada de trampolín de tres metros en la Copa Mundial de Clavados de la FINA, que se desarrolla en Wuhan, China.

Los tricolores Pacheco Marrufo y Ocampo Marroquón siempre se mantuvieron en esa tendencia del tercer lugar durante la ronda preliminar y la final, de acuerdo con los resultados dados a conocer este martes por la Federación Internacional de Natación (FINA).

En la ronda preliminar alcanzaron los 420.15 puntos, para avanzar como terceros a la disputa por las medallas, por abajo de los chinos Yuan Cao y Siyi Xie (429.84) y los británicos Chris Mears y Jack Laugher (432.00).



Rommel y Jahir subieron al tercer lugar del podio tras sumar en sus seis saltos ornamentales finalistas 435.72 puntos, siendo la presea de plata para Mears/Laugher, con 440.64, y el oro para los anfitriones Cao/Xie con 448.74, y de esta forma China lleva ganadas las tres finales que hasta hoy se han disputado en esta Copa Mundial.

Este es el segundo resultado en importancia para Rommel y Jahir, quienes en el Campeonato Mundial de Natación Barcelona 2013 ganaron la presea de bronce en la misma modalidad, aquella vez con 422.79 puntos.

Jahir Ocampo & @Rommel_Pacheco performing in Wuhan! We love our Mexican pair! Go go go!

