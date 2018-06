Sorpresa en la cancha Suzanne-Lenglen de Roland Garros. El serbio Novak Djokovic fue eliminado en los cuartos de final del torneo por el italiano Marco Cecchinato en cuatro sets, 6-3, 7-6, 1-6 y 7-6.

Djokovic, inexplicablemente, tiró el cuarto set a la basura, luego de ir 5-1 a favor.

Parecía que Nole iba a obligar el quinto set, pero confiado, bajó la intensidad de su juego. Cecchinato le empató 5-5, y lo finiquitó en el Tie Break, para avanzar a una semifinal de Grand Slam por primera vez en su carrera.



Giant Killer!

Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11).#RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves

— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 de junio de 2018