La mano de Maradona o “de Dios”, como él mismo la definió, y otra tan famosa como la de Thierry Henry para que Francia llegara a Sudáfrica 2010, no serían historia del fútbol de haber existido el VAR, el sistema con el que la International Board (IFAB) y la FIFA esperan acabar con los errores arbitrales.

Con su puesta de largo oficial en unos días, ambas confían en que Rusia 2018 no pase a la historia por errores clamorosos como los de otras Copas del Mundo, determinantes para el éxito de ciertas selecciones y para la decepción de otras, además de engrosar los archivos históricos del fútbol.

¿Cuántos goles habría anulado el VAR en los 20 mundiales celebrados hasta ahora?, ¿cuántos resultados serían distintos? y ¿cuántos tendrían otro dueño? son preguntas que quedarán sin respuesta, aunque su uso a partir de ahora marcará un antes y un después.

Su utilización de forma experimental hace tiempo ya ha dejado claro que habría obligado a revisar jugadas decisivas como aquel gol que el argentino Carlos Tévez marcó a México, en los Octavos de Final de Sudáfrica 2010, o el penalti señalado por una falta Rafael Márquez sobre Arjen Robben, que no fue y transformó Huntelar para clasificar a Holanda a los Cuartos de Final de Brasil 2014.

El codazo de Mauro Tassoti a Luis Enrique, en Boston en 1994, y muy probablemente el segundo gol que el egipcio Gamal El Ghandur anuló a España ante Corea el 21 de junio de 2002 en Gwangju, cuando Morientes mandó a puerta un balón de Joaquín que según el árbitro había rebasado la línea de fondo, caben en la nómina de acciones que el VAR habría mirado al detalle.

Aunque sean inamovibles, con un vistazo atrás, el VAR habría revisado un puñado de jugadas mundialistas. Algunas erróneamente anuladas y otras dadas por buenas, pero siempre con la máxima de no intervenir cuando haya la más mínima duda.

Como ejemplo de revisiones, según explicaron a EFE expertos en el sistema, el VAR habría considerado “un error claro y manifiesto” la concesión del primer gol de Maradona ante Inglaterra en los Cuartos de Final de México’86, donde Argentina logró el título ante Alemania, y habría validado el tanto que Frank Lampard marcó para Inglaterra en Sudáfrica 2010 también contra Alemania en esa fase.

– Lo que el VAR habría anulado

. MÉXICO 1986 (22-06-1986, México DF).

Cuartos de Final: Argentina 2 – Inglaterra 1

Diego Armando Maradona marcó los dos goles (m.51 y m.55), el primero de ellos con la mano, aunque fue concedido por el árbitro tunecino Ben Nacaeur.

Maradona admitió después su infracción y el gol pasó a la historia como “la mano de Dios”.

VAR: “El primer gol se habría anulado con el VAR. Error claro y manifiesto”.

SUDÁFRICA 2010 (18-11-2009, París)

Fase de clasificación (Repesca/Vuelta): Francia 1 – Irlanda 1

Villiam Gallas logró el gol del empate de Francia (m.104) en la prórroga tras recibir un balón servido por Thierry Henry que éste se llevó con la mano. Pese a ello árbitro sueco Martin Hansson concedió gol y con el empate Francia se clasificó para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Henry justificó luego su gesto como algo que forma “parte del juego”, aunque después dijo que “repetir el partido sería la solución más equitativa”.

De hecho tanto Irlanda como Francia hicieron una petición formal a la FIFA para que se repitiera el partido, aunque la FIFA decidió que no era posible.

“El resultado del partido no puede ser cambiado y el partido no puede volver a jugarse. Como se menciona claramente en las reglas del Juego, durante los partidos las decisiones son adoptadas por el árbitro y esas decisiones son definitivas”, señaló ésta en un comunicado.

VAR: “El gol de Francia habría sido anulado con la intervención del VAR. Error claro y manifiesto”.

SUDÁFRICA 2010 (27-6-2010, Johannesburgo)

Octavos de final: Argentina 3 – México 1

Argentina se adelantó en el marcador a los 26 minutos con un gol de Carlos Tévez en posición de fuera de juego. El árbitro italiano Roberto Rosetti lo dio por bueno pese a que el asistente le avisó de su posible error.

VAR: “Este gol habría sido anulado con la intervención del VAR. Se trata de un hecho factual, error claro y manifiesto”.

–Lo que el VAR habría validado

MÉXICO 1986 (1-6-1986, Guadalajara)

Fase de grupos: Brasil 1 – España 0

El árbitro australiano Christopher Brambridge anuló un gol de España tras un disparo de Míchel, que después de rebotar en el larguero rebasó la línea de gol. Brasil ganó 1-0 con gol de Sócrates (m.62).

La cadena de televisión brasileña O Globo demostró, con programas de ordenador, que el balón rebasó en 20 centímetros la línea de gol.

VAR: “Si la revisión de la imagen muestra con claridad que el balón entró el VAR habría concedido el gol. Si hubiera la más mínima duda no”.

SUDÁFRICA 2010 (27-6-2010, Bloemfontein)

Octavos de Final: Alemania 4 – Inglaterra 1

Con 2-1 para Alemania y al minuto siguiente de que Inglaterra acortara distancias con un tanto de Upson (m.37) el árbitro uruguayo Jorge Larrionda no concedió gol en un balón lanzado por Frak Lampard (m.38) contra el larguero, que después botó medio metro dentro de la portería alemana.

El tanto habría supuesto el empate pero no subió al marcador y Alemania sentenció después con dos goles de Müller (m.67 y m.70).

VAR: “El gol de Lampard sí habría subido al marcador con el VAR. Error claro y manifiesto”.

–Lo que el VAR habría revisado

COREA Y JAPÓN 2002 (21-6-2002, Gwangju)

Octavos de Final: Corea 0 – España 0 (5-3 por penaltis)

El árbitro egipcio Gamal El Ghandur anuló dos goles a España, uno de Rubén Baraja (m.50) por falta previa antes de tirar a puerta y otro en el minuto 2 de la prórroga de Fernando Morientes (que hubiese sido de oro), al considerar que el balón conducido por Joaquín junto a la línea de fondo había salido.

VAR: “En el gol anulado a Baraja es difícil que entrara el VAR. Es una jugada muy gris”.

“En el gol anulado por sancionar que el balón sale por la línea de meta, la clave está en si el árbitro pita antes de que se produzca el gol, como es el caso que ocurrió en Corea. Si es así el VAR ya no podría intervenir.

Con VAR la recomendación a los asistentes es que en jugadas similares esperen a levantar la bandera después del remate del delantero y la recomendación al árbitro es que retrase también el silbato. Así el VAR hubiera podido intervenir y conceder el gol”.

ESTADOS UNIDOS 1994 (9-7-1994, Boston)

Cuartos de Final: Italia 2 – España 1 En el último minuto, ya con 2-1 en el marcador, el jugador italiano Mauro Tassotti agredió dentro del área a Luis Enrique, al que rompió la nariz. El árbitro húngaro Sandor Puhl no sancionó nada e Italia ganó y pasó a semifinales.

La FIFA sancionó después con siete partidos a Tassotti pero otorgó a Puhl la dirección de la final del Mundial en la que Brasil ganó el título frente a Italia por penaltis (3-2) tras el 0-0 con el que acabó el partido.

VAR: “El VAR habría intervenido después del codazo sugiriendo la revisión del árbitro para sancionar penalti y expulsión del jugador italiano”.

SUIZA 1954 (4-7-1954, Berna)

Final: Alemania 3 – Hungría 2 El árbitro inglés William Ling anuló por fuera de juego muy cuestionado un gol marcado por el húngaro Ferenc Puskas (m.43) que habría supuesto el empate a 3. Alemania se hizo con el título mundial.

VAR: “Con imágenes nítidas el VAR habría revisado la acción y en caso de confirmar error claro y manifiesto en la decisión arbitral habría otorgado el gol”.

– El VAR no habría entrado

INGLATERRA 1966 (30-7-1966, Londres)

Final: Inglaterra 4- Alemania Federal 2 El árbitro suizo Gottfried Dienst concedió el tercer gol de Inglaterra, uno de los considerados “goles fantasma” de los Mundiales, marcado en la prórroga por Geoff Hurst, al entender que el balón rebasó la línea de meta totalmente, tras consultar con su juez de línea, el ruso Brajramov, quien años después reveló que no había visto la jugada y se dejó influir por el público.

VAR: “Con las imágenes que se conservan el VAR no podría intervenir. Con el sistema tecnológico actual y una cámara en línea de meta sería más fácil poder ver si entra o no totalmente”.

BRASIL 2014 (29-6-2014, Fortaleza)

Octavos de Final: Holanda 2 – México 1.

El árbitro portugués Pedro Proença señaló penalti por una caída de Arjen Robben, muy cuestionada, en una acción con Rafa Márquez en el minuto 94, con 1-1 en el marcador. Klaas-Jan Huntelaar transformó la pena máxima y resolvió el partido a favor de Holanda.

A Robben se le acusó de tirarse, pero él defendió que fue penalti. “Era una ronda importante y todo el mundo opina. Es también lo bueno del fútbol, todo el mundo puede opinar. Estamos acostumbrados”, dijo después el jugador holandés .

VAR: “El VAR nunca intervendría en una jugada así. Es una jugada totalmente interpretable en la que cabría la señalización o no de penalti. Nunca sería un error claro y manifiesto”.

RUSIA 2018 (11-10-2017, Panamá)

Fase clasificación: Panamá 2 – Costa Rica 1

El árbitro guatemalteco Walter López concedió el gol que marcó Román Torres (m.88), tras cometer una posible falta, que supuso la victoria para Panamá su clasificación para el Mundial por primera vez.

VAR: “Si la duda es posible falta del jugador que anota el gol, el VAR nunca intervendría en una jugada así. Nunca sería un error claro y manifiesto”.