París.— Rafael Nadal regresa a la final de Roland Garros. El español ya tiene 10 títulos en el torneo de arcilla más emblemático del circuito y no conoce un límite.

Será la undécima ocasión que Rafa dispute el trofeo. Sólo ha perdido dos partidos en 13 ediciones jugadas del Abierto de Francia, uno en 2009, otra, en 2015. Un año después, se retiró por lesión.

Luego de pasar por algunos apuros al principio del encuentro, Nadal superó 6-4, 6-1, 6-2 a Juan Martín del Potro.

El mallorquín salió adelante de tres bolas de quiebre en un empate de 1-1 en el primer set y de otros tres en un 4-4 con el argentino. Después de resistir, eso fue prácticamente todo para Delpo.

“Esa fue mi oportunidad”, dijo el argentino. “Cuando no aprovechas tus oportunidades contra el número uno del mundo te metes en problemas”.

Rafa rompió el servicio en el décimo game para llevarse el set y tomó el control al ganar 14 de 17 juegos.

El español se medirá mañana ante Dominic Thiem, quien avanzó a su primera final de un torneo de Grand Slam, al vencer al italiano Marco Cecchinato, revelación en Roland Garros, por 7-5, 7-6 (10) y 6-1.

El austriaco no negó el entusiasmo de enfrentarse al máximo ganador sobre el polvo de ladrillo y aseguró tener una estrategia especial para derrotar al favorito.

“Espero que no le salga el plan”, replicó Nadal, quien tiene ahora una marca de 85-2 en su carrera en Roland Garros y de 110-2 en partidos de un máximo de cinco sets en canchas de arcilla.

Pero Nadal no da por adelantada la victoria.

“Son 11 veces en la final de Roland Garros. Parece que es lo

lógico, pero no quiero que sea así. No quiero entrar en una rutina

o una espiral de no valorar lo

que consigo”.

Rafa tiene un 98 por ciento de efectivad en la arcilla parisina.

Halep, por su primer grande. Simona Halep enfrenta esta mañana a Sloane Stephens en la final de la rama femenil.

La rumana tiene 32 semanas como la número uno del ranking de la WTA, pero ha sido incapaz de levantar un Grand Slam.

Halep ha llegado en dos ocasiones a la final de Roland Garros, la más reciente hace un año, cuando sucumbió ante Jelena Ostapenko. En enero, perdió en Australia con Caroline Wozniacki.