Fernan Origel, skater profesional mexicano, tuvo éxito en elr eto “Mint 400”, una de las carreras más épicas del desierto de Las Vegas, en Nevada.

Junto a los atletas Cameron Waters -piloto australiano de V8 Supercars- y Jackson Strong -piloto australiano de Freestyle Motocross-, Origel fungió como copiloto del equipo para finalizar en el lugar 19 de 52 vehículos inscritos en la categoría.

“Cuando menos lo supe ya tenía puesto mi traje, y debía meterme a la Trophy Truck Spec para continuar la carrera al lado de Jim y adentrarnos al desierto. Mi sensación era como estar en una guerra donde había que estar alerta todo el tiempo, indicarle si se aproximaban curvas bajas, medianas o fuertes, advertir si habían piedras en el camino y ese tipo de cosas, todo esto a una velocidad irreal; lo tomé muy enserio y me concentré a ser los ojos del vehículo, cualquier error o equivocación de mi parte nos costaría muy caro. Finalmente concluyó mi trayecto de la ruta, y honestamente esta experiencia será una de las que contaré por el resto de mi vida, el equipo hizo un gran trabajo”, dijo el mexicano.

Sin embargo, para superar las 400 millas, unos 643 km (a poco más de 220 k/h), el tridente se sometió a una intensa preparación bajo el mando del mexicano y campeón de la categoría Trophy Truck Spec del campeonato Score 2017, Elías Hanna.

“Formar parte del proyecto como coach fue una experiencia que me emocionó mucho, el poder crear un programa de entrenamiento para mis compañeros quienes debían manejar las 400 millas más demandantes del desierto de Nevada, no fue fácil. Analizamos a cada uno de ellos con base a sus capacidades y así fue como determinamos el plan de la carrera. Estaban realmente interesados y concentrados en hacer su mayor esfuerzo y me alegró bastante poderles compartir consejos y secretos de conducción” explicó el corredor de Off road Hanna.