Mónaco.— Lewis Hamilton ya sabe lo que quiere, queda en Mercedes estar dispuesta a pagárselo. El tetracampeón de la Fórmula Uno habría pedido una renovación de su contrato por 40 millones de dólares.

La escudería alemana y el británico finalizan relaciones al término de esta temporada, que domina Hamilton con 95 puntos, 17 más que el segundo lugar, Sebastian Vettel, de Ferrari.

Usualmente, las negociaciones entre pilotos y escuderías se discuten durante el descanso de verano, pero todavía falta mucho (después del 29 de julio) y el inglés es muy impaciente, tanto que bromeó reunirse con Vettel en el Cavallino Rampante.

Los ejecutivos en Mercedes se rascan la cabeza, tras la solicitud de su estrella, una de las más importantes en la historia de F1, con cuatro títulos, tres de ellos con las flechas plateadas.

Hamilton tiene el récord de más pole positions, con 74, y más puntos sumados, 2 mil 705. También persigue nuevas marcas: más victorias, a 27 de las 91 de Michael Shumacher, y de mayor cantidad de veces en subir al podio, que también le pertenece al alemán, con 155.

Sobre la posible renovación, Toto Wolff, director ejecutivo de la escudería, no reveló alguna fecha exacta, pero no ve una situación por la cual no suceda… aunque ya pasaron dos semanas desde que le preguntaron.

En 2015, exactamente durante la semana del Gran Premio de Mónaco, el que se corre mañana, Mercedes y Hamilton presumieron la extensión de su relación laboral.

Por el momento, el acuerdo continúa en suspenso. Se agrega a la discusión Valtteri Bottas, el volante dos de las flechas plateadas, quien también quiere una pronta extensión de contrato, porque no tiene nada firmado para la campaña de 2019.

El finlandés tiene tres victorias y 16 podios con Mercedes en menos de dos años.