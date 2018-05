Los Ángeles FC, con Carlos Vela los 90 minutos, dejó escapar una gran oportunidad de meterse a la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste en la Major League Soccer (MLS), tras igualar con el DC United (1-1), uno de los peores equipos en la actual temporada.

El uruguayo Diego Rossi (39′) puso adelante a los californianos, pero el jamaicano Darren Mattocks empató para los de la capital estadounidense (84′), que siguen en el sótano de la Conferencia Este.

Vela tuvo un buen desempeño, con desbordes y algunos buenos servicios, pero no marcó verdadera diferencia.

Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Mexicana, no asistió al estadio Banc of California, debido a que la práctica vespertina del Tricolor se empalmó con el arranque del duelo.

Este domingo, Vela se integrará a la concentración nacional, de cara a la XXI Copa del Mundo.