En el Real Madrid se cierra un ciclo exitoso. Zinedine Zidane deja el banquillo de manera sorpresiva. Sin embargo, no hay reproches del madridismo, sólo gratitud en redes sociales.

“Hoy es un día triste para los madridistas. Nos repondremos!! #graciaszidane”, expresó Iker Casillas.



El portero español, que actualmente milita con el Porto de Portugal, compartió vestidor con Zidane en la famosa era de “los Galácticos”.

Por otro lado, el defensa Sergio Ramos destacó que bajo las órdenes del francés aprecia un “legado” que “ya es imborrable”.



Quien no faltó a la despedida virtual fue Cristiano Ronaldo. El atacante portugués dedicó unas palabras en Instagram: “Sólo siento orgullo de haber sido tu jugador, míster, gracias por tantísimo”.

Mientras que Marcelo, lateral brasileño de los merengues, se mostró triste, pero agradecido por las enseñanzas de Zizou.



Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin pic.twitter.com/MvWCwjYSqR

— Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 de mayo de 2018