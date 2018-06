El futuro del próximo entrenador del Real Madrid todavía está en el aire. Desde la dimisión de Zinedine Zidane al banquillo del conjunto Merengue, muchos nombres se barajan para llenar el espacio que dejó el francés.

El ex mediocampista del conjunto blanco, José María Gutiérrez Guti, sería el nuevo director técnico del equipo para la próxima temporada.

El español que dirige al Juvenil A del Real Madrid en la actualidad, se le une a Mauricio Pochettino y a Tite, en la carrera por suceder el banquillo que dejó Zinedine Zidane hace unas semanas.

El presidente del equipo, Florentino Pérez, aseguró después de la marcha del entrenador, que ya trabajaban en busca de candidatos que extiendan la línea de éxito que dejó el timonel.

Luego de que el Tottenham, equipo que dirige Pochettino, no aceptara ni siquiera negociar con los blancos, nombres como el de Guti aparecieron en escena.

Luego Victor Gálvez, presidente del Real Murcia de la Tercera división española, declaró a medio españoles que, “Guti no va a entrenar al Real Murcia porque será el entrenador del Real Madrid. Era el técnico que yo quería. Fue una pena que Zidane no hubiera tardado dos días más en tomar la decisión aunque, eso sí, Guti me llamó para agradecer el interés”.

¿Será que Guti tiene el cariño de Florentino Pérez por su pasado como jugador del club?