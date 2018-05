La polémica sobre si fue o no intencional la entrada de Sergio Ramos hacia Mohamed Salah en la final de la Champions League continúa, luego de que más de 220 mil personas firmaran una petición de Change.Org.

En ella, exigen a la UEFA y a la FIFA que castiguen al defensor de la Selección de España dejándolo sin Mundial, en caso de que el atacante egipcio no se recupere a tiempo para la copa del mundo.



“Ramos representa un terrible ejemplo para las futuras generaciones de jugadores de fútbol” y “en lugar de ganar partidos de manera justa, usa trucos que desafían el espíritu del deporte y el juego limpio”, es parte de lo que se lee en el texto.

Real Madrid venció 3-1 al Liverpool consiguiendo el tricampeonato y su décimo tercera Champions League.

There is a petition for UEFA & FIFA to “Punish Sergio Ramos for intentionally hurting Mohamed Salah”

…it’s already achieved 150,000 signatures. pic.twitter.com/GM48RLdyTH

— SPORF (@Sporf) 27 de mayo de 2018