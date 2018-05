Muy a la callada el plan de convertir la Liga MX en una especie de Liga Premier, como en Inglaterra, se está armando.

Hace algunos meses los clubes del Ascenso se desgarraron las vestiduras cuando se les anunció que se acabaría el descenso y el ascenso, al final, con todo y amenazas de la Asociación de Futbolistas Profesionales, quedó como siempre, pero… La idea está clara y sigue latente, la Liga debe de tener 20 clubes y cuando se llegue a esta cifra, en dos años, adiós a perder la categoría. Ahí sí, el club de Tobi se cerrará y nadie que no esté invitado, podrá ingresar.

Así nacerá la Liga Premier Mx, y nadie podrá objetar nada y si objetan, pues qué…

La incertidumbre de ir a Rusia no deja dormir a Gio

Más allá de lo sucedido la noche de anoche en el Rose Bowl, en el juego entre el Tricolor y Gales, a Giovani dos Santos le preocupa enormemente quedarse fuera de la Copa del Mundo. Eso es una realidad.

El atacante del Galaxy de Los Ángeles está consciente de que no vive su mejor momento, que su nombre es uno de los que más suena a la hora de hacer descartes en la lista final de Juan Carlos Osorio, por lo que ve factible, muy factible, no ser considerado para la Copa del Mundo Rusia 2018, lo que le ha provocado no dormir bien desde hace ya varias semanas, según cuenta gente allegada a él. Sería bueno que el señor Osorio le definiera, para que así pueda pegar ojo.