A finales de enero pasado, el argentino Mauricio Pochettino, abrió la puerta para dirigir en el futuro al Real Madrid, al tiempo que ha descartado categóricamente sentarse un día en el banquillo del Barcelona: “Antes me vuelvo a trabajar a mi granja en Argentina”, dijo, con lo que ganó crédito entre muchos aficionados madridistas.

El nombre de Pochettino es uno de los que más suenan para tomar las riendas del Real Madrid como reemplazo de Zinedine Zidane, después de la renuncia del francés.

Precisamente en esta edición de la Champions League, la de la 13 para los merengues, el Tottenham del argentino hizo uno de sus mejores partidos de la temporada del que sacó un valioso empate en el Santiago Bernabéu que a la postre le ayudó para acabar en primera posición en su grupo. Desde ese momento, comenzó a tomar mayor fuerza su nombre como una opción para el banquillo blanco.

“Voy a ser muy claro: no voy a ser nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque me identifico mucho con el Espanyol y el Tottenham. Crecí en Newell’s Old Boys y por ello no voy a dirigir nunca a Rosario Central”, afirmó Pochettino, quizá como un mensaje, también para el madridismo, al que no estaba por demás hacerle un guiño

“Esa es mi decisión, y prefiero trabajar en mi granja en Argentina que en algunos sitios (clubes)”, añadió quién este verano puede concretar la posibilidad de llegar al Real Madrid.

Con información de EFE