El 18 de septiembre del 2015 Matías Almeyda fue presentado en Chivas. Se comprometió a hacer un equipo ganador, que siempre jugara igual en cualquier cancha. La presentación de “Pelado” se atrasó un poco porque el argentino arribó a la ciudad, pero todavía estaba entrenando José Manuel de la Torre.

La directiva tuvo que acelerar el proceso para finiquitar la relación, de igual manera con Néstor de la Torre, quien supuestamente tenía todo el poder como presidente deportivo, pero José Luis Higuera siempre actuó por la espalda en la llegada de Almeyda.

Durante la dirección técnica de Almeyda hubo altas y bajas, pero fueron más las altas porque acostumbró al equipo y afición a pelear finales. Pasó de ser la burla de los demás equipos, por lo mediático que es Chivas, al protagonismo y Jorge Vergara no perdió oportunidad para demostrar lo feliz que era con Almeyda, así lo reflejó en Twitter.

Incluso el pasado 19 de octubre del 2017, cuando las cosas ya no andaban también en resultados, luego de haber obtenido Almeyda cuatro títulos en seis finales alcanzadas, publicó esto en su cuenta personal:

“Unidos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, ponemos la espalda comprometidos con Chivas y su afición. ¡Hay Pelado Almeyda para rato!”.

Unidos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, ponemos la espalda comprometidos con @Chivas y su afición ¡Hay @peladoalmeyda para rato! — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 19 de octubre de 2017



Aquí los mejores tweets de Vergara para Almeyda, cuerpo técnico o algún jugador:

El 26 de abril 2018 (Tras ganar Concachampions)

“Cinco copa en siete finales. Sos grande Pelado Almeyda, ¡Primer equipo que va al mundial de clubes con puro mexicano! Felicidades #México Felicidades #Chivas #Concachampions #CONCACAFLigaCampeones”.

31 de marzo del 2018

“Viernes de gloria, 100 juegos de Pelado Almeyda y dos goles de Pizarro que nos defienden en la Liga y dejan claro por qué es un rojiblanco de Selección. #DaleRebaño”.

Viernes de gloria, 100 juegos de @peladoalmeyda y dos goles de @Rpizarrot que nos defienden en liga y dejan claro por qué es un rojiblanco de selección #DaleRebaño pic.twitter.com/R0ZcIrJ2tv

— Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 31 de marzo de 2018

18 de febrero del 2018

“El proyecto deportivo de Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en Pelado Almeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por la experiencia, les puedo decir que no hay quien me lo niegue”.

11 de enero 2018

“¡Bienvenido de regreso de tus vacaciones JLHB! Espero que ya estés bien equipado con Magnus, porque este año tenemos muchos sueños y metas que cumplir en Grupo Omnilife-Chivas”.

¡Bienvenido de regreso de tus vacaciones, @JLHB33! Espero que ya estés bien equipado con Magnus, porque este año tenemos muchos sueños y metas por cumplir en Grupo @Omnilife @Chivas.

— Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 11 de enero de 2018

4 de enero del 2018

“Ha sido desafortunado el manejo del tema sobre Alanís. NO refleja la filosofía del grupo Omnilife-Chivas, donde somos gente que cuida a la gente y tengan por seguro que tomaré medidas para sancionar al responsable. Haremos todo lo posible para que Alanís cumpla sus sueños”.

Ha sido desafortunado el manejo del tema sobre @os_alanis. No refleja la filosofía del grupo @Omnilife @Chivas donde somos gente que cuida a la gente y tengan por seguro que tomaré medidas para sancionar al responsable. Haremos todo lo posible para que Alanís cumpla sus sueños.

— Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 5 de enero de 2018

31 de octubre del 2017

“Hace 15 años llegué con una promesa que es sagrada. ¡Gracias Chivas y afición!”.

Hace 15 años llegué con una promesa que es sagrada. ¡Gracias @Chivas y afición! pic.twitter.com/gumJTgTi89 — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 1 de noviembre de 2017



15 septiembre del 2017

“Lo conocí, me convenció y me generó respeto. Como la afición, no tengo más que palabras de gratitud para Pelado Almeyda y su cuerpo técnico”.

En la foto viene un mensaje para el entrenador

“De corazón o como se dice coloquialmente, a lo Pelado: gracias por estos dos años ¡Y que vengan muchos más!”.

Lo conocí, me convencio y me generó respeto.Como la afición, no tengo más que palabras de gratitud para @peladoalmeyda y su cuerpo técnico. pic.twitter.com/KuED8wpyN6 — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 15 de septiembre de 2017



30 de mayo del 2017

“Gracias, gracias, gracias, a Matías y cuerpo técnico por creer, a la afición por nunca dejar de apoyar, a mi familia por siempre estar”.

En el diseño de la foto se incluyó el nombre de cada integrante del cuerpo técnico campeón