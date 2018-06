¿Unión que debe permear en la Liga MX o deben los jugadores de cualquier equipo no volver a demostrar la familia que son?. Es una navaja de doble filo lo que ayer sucedió cuando los jugadores de Chivas, en un hecho sin precedentes, se pronunciaron en contra de la directiva por la determinación de echar a Matías Almeyda del banquillo.

Todos cosechamos lo que sembramos, dice un viejo dicho. En Chivas aplica al cien por ciento, porque el “Pelado” está viendo el cariño, amor, unión, lealtad que tiene la plantilla para defenderlo ante una injusticia, que ellos, críticos, gente de futbol y toda la afición ve.

Los mensajes de apoyo de los jugadores para el técnico tienen a la directiva molesta, porque si bien es cierto que se esperaban una reacción, no de manera total, no de toda la plantilla y esto podría traer más problemas, porque quizá vengan represalias para los futbolistas.

Está claro que los jugadores están decididos, como jamás se había visto en el futbol mexicano, a defender a su técnico a toda costa. Advierten que sin él, futbolísticamente el equipo sufrirá mucho para los meses que se vienen.

La directiva actúa como siempre lo ha hecho en estos casos, en silencio, provocando hermetismo, dejando lugar a que se diga cualquier cosa en el mundo de la especulación, de la filtración de información y el ambiente se torna cada vez más complicado en todos los aspectos, porque la afición está cansada de las formas que aplica la dirigencia, lo cual es normal y al final está el argumento a esto.

Hay jugadores que están analizando no presentarse el próximo cuatro de junio a pruebas médicas como lo pide la directiva, quieren que se respete el regreso que había puesto Almeyda para el 10 de junio. Saben los jugadores que contractualmente el no presentarse cuando lo indica la dirigencia, puede tener repercusiones importantes contractualmente, pero están dispuestos a tomar el riesgo para buscar terminar con la injusticia que está cometiendo la gente de pantalón largo.

Trascendió incluso que una forma de buscar que la directiva les dé la cara, que les expliquen qué está pasando, es ponerse en huelga para que aparezca algún directivo, pero no quieren a cualquier directivo, es decir, no a Francisco Gabriel de Anda, pedirían al que decide, Jorge Vergara. Con José Luis Higuera o Amaury Vergara no quieren hablar. Exigen saber el motivo de la destitución de Almeyda.

La revolución que armó la plantilla con las muestras de apoyo al técnico es histórica en el futbol mexicano, porque esto pone a directivos y jugadores en una confrontación abierta ante la opinión pública, lo cual enoja mucho a la gente de pantalón largo. Se vendrán días difíciles, porque la lucha que han iniciado los jugadores no la soltarán tan fácil y están dispuestos a ir hasta lo último que sea necesario, como parar, si así se requiere.

Este sería otro escándalo y una nota que daría la vuelta al mundo por lo mediático e importante que es la marca Chivas. A esta historia le quedan muchas páginas por escribir de aquí al lunes que se deben presentar los jugadores por orden de la dirigencia.

Ojo que Almeyda también dará su postura, ya que las muestras de cariño de la afición así lo pide. Que se filtren cosas del interior de la organización rojiblanca a la opinión pública como exigir pagos atrasados o como que se manifiesten jugadores como ahora lo hacen para defender a su técnico, es algo que en la cúpula califican como traición y ya varios elementos quedaron señalados, así que cualquier cosa podría suceder en las próximas horas.

Los jugadores están cansados de injusticias por parte de directivos, así que no callarán más y van contra todo y todos, buscando el mejor de los arreglos, que sería la reinstalación de Almeyda en el banquillo del equipo.

Como dato duro, estos son todos los directivos que han pasado por Guadalajara en la administración de Vergara, que han tenido una salida por la puerta de atrás, sin dar a conocer el motivo de su adiós y no hubo quién dijera algo a favor de ellos:

Carlos Moyano, presidente de la transición de Chivas cuando agarró la administración Vergara

Ivas Sisniega, encargado del proyecto de alto rendimiento en Chivas

Néstor de la Torre, vicepresidente de la institución

Juan José Frangie, director operativo

Pedro Sáez, presidente deportivo

Rafael Lebrija, presidente deportivo

Efraín Flores, primero entrenador, luego director de la estructura de futbol

Rafael Ortega, Presidente deportivo

Mariano Varela, Coordinador deportivo

Johan Cruyff, asesor de la institución

Todd Beane, encargado de futbol

Marcelo Leaño, coordinador deportivo

Dennis Te Kloese, presidente deportivo

Juan Manuel Herrero, presidente deportivo

Juan Francisco Palencia, director deportivo

Rafael Puente del Río, dirección operativa

Néstor de la Torre, segundo periodo pero ahora como presidente deportivo

José Luis Higuera, CEO de Omnilife-Chivas

Jaime Ordiales, director deportivo

Francisco Gabriel de Anda, continúa como director deportivo en la actualidad

Números totales Almeyda

Partidos dirigidos: 135

Partidos ganados: 54

Partidos empatados: 44

Partidos perdidos: 37

Efectividad: 51 %