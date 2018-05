LeBron James está, por octavo año consecutivo, en las Finales de la NBA. Busca su cuarto campeonato; el segundo para los Cavaliers de Cleveland.

Los Cavs rompieron la racha invicta de los Celtics de Boston (87-79) para conquistar su cuarto título de la Conferencia del Este de manera consecutiva.

The @Cavs are Champions of the East! #WhateverItTakes

— Cavaliers Team Shop (@CavsTeamShop) 28 de mayo de 2018