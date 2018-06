Ángel Mena defendió a los seleccionados mexicanos que supuestamente estuvieron en una fiesta al finalizar el compromiso amistoso que disputó el Tri el pasado fin de semana ante Escocia en el Estadio Azteca.

El futbolista de Cruz Azul comentó que las críticas no tienen por qué afectar el rendimiento del equipo durante la Copa del Mundo porque no infringieron ninguna ley.

“No creo que les afecte, como colega de ellos es su tiempo libre y tú puedes hacer las cosas que a ti te parezcan que son las mejores, en ese sentido hay que ser más respetuosos, solo se tiene que opinar de lo que se ve en la cancha, lo que pase extrafutbolístico, cada uno es dueño y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene y eso no le veo nada malo”, apuntó.

Sobre La Máquina, Mena aceptó que el cuadro cementero ha perdido jerarquía por la falta de campeonatos en los últimos años, sin embargo, dijo que sigue siendo uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

“Las jerarquías se ganan, y yo creo que durante este tiempo que Cruz Azul no le ha ido tan bien y se ha perdido un poco eso, pero no deja de ser un equipo grande como tal ya que tiene muchos títulos y a pesar de que tiene muchos años que no ha conseguido un campeonato, se le sigue respetando”, sent+enció.

Mena se realizó exámenes médicos en Medicina del Deporte de Ciudad Universitaria.