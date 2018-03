Varios dribles y un túnel final a Andrés Guardado. Así fue el chispazo de Lionel Messi durante el Betis vs. Barcelona de enero pasado, una jugada en la que el argentino dejó sembrados a tres rivales y que para nada apena al capitán del Tricolor.

Durante una transmisión en vivo por redes sociales, este lunes Guardado recordó esa jugada y destacó que Messi es, a su juicio, el mejor futbolista, por lo que le da orgullo haberlo enfrentado, aun cuando aquel partido terminó en derrota por 5-0 para el Betis.

Lionel Messi y Andrés Guardado durante un partido de Barcelona contra Betis/Agencias



Mi futbolista favorito es Lionel Messi por obvias razones, porque es el mejor del mundo. Yo sé que aquí se van a venir burlar de ‘ay, el túnel que te hizo’. Eso se lo voy a enseñar a mis nietos”, aseguró.

“No saben lo que significa en 20 años enseñarle a mis nietos ‘mira la jugada que me hizo Messi’, el mejor del mundo; aparte me la hizo a mí, se la ha hecho a Boateng, se la ha hecho a todo mundo. No me da pena contarlo, al contrario, un orgullo haberlo enfrentado muchas veces”.

Y la idolatría la hereda. Justo después de ese partido en el Benito Villamarín, Messi posó para una fotografía con Máximo, el hijo de Guardado, a quien nombró de esa manera por la película Gladiador, según contó en la sesión donde respondió preguntas de los usuarios.

Lionel Messi tomándose una foto con Máximo, hijo de Guardado.



Sobre Messi, su hijo, su versatilidad en cuanto a gustos musicales y otros temas trató la transmisión desde el hotel de concentración del Tri en Dallas, en la que se dijo un “romántico” del futbol, esperanzado en que la tecnología no le quite la esencia a este deporte.

“El futbol se ha hecho mucho negocio fuera de la cancha, pero ese valor del deporte en sí, la esencia del deporte… no sé cómo llamarlo, pero es lo más importante, que no se pierda la esencia del futbol. Con la tecnología se puede perder un poco, llámenme romántico si quieren, pero espero no se pierda”, agregó.

Guardado también lamentó las bajas de Croacia para el amistoso de este martes, cuando no estarán jugadores como Luka Modric, pero destacó que aun así deberá ser útil el partido en el estadio de los Vaqueros de Dallas.