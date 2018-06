Ya no quieren abuelazos en la PGR

Después de la liberación de Juan José Farías, El Abuelo, quien fue detenido hace unos días por la Marina, la PGR está siendo cuidadosa a la hora de dar a conocer los arrestos de integrantes de la delincuencia organizada. Nos dicen que los mandos del encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, quieren evitar la palabra marinazo, un concepto que comienza a permear en diversas áreas de la institución. Para evitar lo sucedido con El Abuelo, y también con José Alfredo Cárdenas, sobrino del ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, la Procuraduría General de la República ha anunciado en los últimos días detenciones, pero ya con vinculación a proceso por jueces de control federal. Así ocurrió, nos explican, con las detenciones de 10 operadores financieros integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero, entre ellos seis chinos, quienes fueron capturados en los últimos días de mayo en la CDMX.

A la congeladora, ley mochamanos de El Bronco

La iniciativa de legislación mochamanos del candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco, llegó por fin al Congreso de la Unión. Como usted sabe, la idea es mutilar las manos de corruptos y sentenciar a muerte a criminales, lo más genial que ha dado don Jaime en su campaña presidencial. El portador del proyecto fue el diputado priísta Jesús Gilberto Rodríguez Garza, y nos comentan que, en efecto, el tema será incluido en el orden del día de la próxima sesión del miércoles de la Comisión Permanente, que lo turnará a comisiones, donde va a dormir la eternidad en la congeladora. Nos hacen ver que los trabajos legislativos concluyeron y lo que sigue es esperar el resultado de las elecciones y la integración del nuevo Congreso. Y, por supuesto, El Bronco necesitará de una inmensa mayoría legislativa para sacar adelante el proyecto y la guillotina.

Abuchean a Godoy en mitin de AMLO

En comparación con el polémico José Manuel Mireles, quien el viernes recibió una ovación en el mitin de Andrés Manuel López Obrador realizado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el ex perredista Leonel Godoy tuvo que aguantar vara ante una fuerte rechifla del respetable. Nos comentan que unas siete mil personas le dieron un fuerte abucheo al ex gobernador Godoy, quien dejó al estado sumido en la inseguridad. Después del abucheo, nos dicen, don Andrés Manuel puso tache a los dirigentes de Morena, PT y PES porque no pudieron conjugar la alianza en Michoacán. “Aquí no se pudo hacer la coalición. Tienen tache, fraternalmente hablando. Es una lástima que no se hayan unido”, reprochó el tabasqueño. ¡Gulp!

Falla cierre de filas a equipo de Anaya

Un cierre de filas de los gobernadores del PAN pretendieron los integrantes del cuarto de guerra —idea original del mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca— frente al nuevo video que se difundió en una página web y en redes sociales en contra de Ricardo Anaya, por supuestos actos de lavado de dinero con los hermanos Barreiro. Nos dicen que García Cabeza de Vaca buscaba mostrar el músculo azul ante lo que consideran una embestida del gobierno federal en contra del candidato presidencial. Sin embargo, nos comentan, solo acudieron a la cita el tamaulipeco y el de Baja California. ¿No tuvieron tiempo los demás?

***Alberto Elías Beltrán. (Archivo / EL UNIVERSAL)